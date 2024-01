Continua incessante il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, nelle ultime ore, hanno svolto mirati servizi di prevenzione nel centro di Artena e Colleferro, per prevenire e reprimere i reati connessi alla movida nonché quelli legati all’uso di droga e alcol.

Controlli ad Artena e Colleferro: multe da oltre 5mila euro ai titolari di due attività. Gli interventi dei Carabinieri

Nel mirino dei militari non solo i locali pubblici del centro, che soprattutto nel fine settimana sono meta di centinaia di giovani, ma anche le arterie principali che conducono ai luoghi di maggiore aggregazione.

Importante è stata anche l’attività messa in campo dai reparti specializzati dell’Arma, in particolare i Carabinieri del NAS di Roma che, nel corso dei controlli hanno sanzionato, per complessivi 5500 euro, i titolari di due attività commerciali di Artena e Colleferro.

Nel primo caso, i militari hanno rilevato carenze igienico strutturali e rinvenuto circa 20 chili di prodotti carnei, privi di tracciabilità mentre, nella seconda attività commerciale è stato riscontrato l’abbattimento di alcuni prodotti alimentari in maniera non idonea.

L’esito dei controlli: il report completo

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i militari della Stazione di Carpineto hanno denunciato un 37enne di Anagni coinvolto in un sinistro stradale e risultato con un tasso alcolemico 5 volte superiore alla soglia minima, per lui è scattato anche il ritiro immediato della patente.

Quelli della Stazione di Gorga hanno invece denunciato un 33enne di Roma sorpreso alla guida con un bastone tattico a scomparsa della lunghezza complessiva di circa 42 cm, che è stato sottoposto a sequestro.

Successivamente i Carabinieri della Stazione di Labico e quelli di Gavignano hanno svolto mirati servizi di prevenzione finalizzati a disincentivare il consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani segnalando, al termine dell’attività 2 giovani di 20 e 18 anni, alla Prefettura di Roma e sequestrando circa 5 grammi di hashish.

Il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri di Colleferro ha consentito di identificare 97 persone, controllare 70 veicoli e 5 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguire 2 perquisizioni e ritirare 1 patente di guida ed elevare 5 sanzioni amministrative nei confronti di automobilisti indisciplinati per un importo complessivo pari a 500 euro.

Il servizio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un dispositivo areale di prevenzione più ampio disposto dal Comando Provinciale di Roma che mira a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, mantenendo sempre alta l’attenzione, specie nei fine settimana, anche per la sicurezza della circolazione stradale.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.