Artena, fiamme in un negozio: locale distrutto

Alle ore 11.15 di oggi, 16 gennaio, la S.O. ha inviato ad Artena presso piazza Galileo Galilei, la squadra VVF di Colleferro(16/A) con in supporto quella di Palestrina(24/A), l’autobotte, il carro autoprotettori, in presenza del funzionario di guardia, per un incendio divampato in un’attività commerciale (negozio abbigliamento).

Artena, distrutto dalle fiamme un negozio d’abbigliamento. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme hanno completamente distrutto il locale, composto da cinque vetrine su piano stradale, grande circa mq 100. Sul posto F.F.OO. e 118.