Programmi in tv stasera, cosa vedere in televisione oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 I fratelli De Filippo

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

01:30 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

23:40 Gli occhi del musicista

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – FLO

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Avanti Popolo

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:26 E’ sempre Cartabianca

00:57 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:02 Tg5

20:40 Striscia la notizia

21:42 Top Gun: Maverick – PrimaTv

00:22 Tg5

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene

01:10 Brooklyn Nine-Nine

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Un Natale principesco

23:20 Destinazione Natale

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Maschi contro femmine

23:40 Femmine contro maschi

01:35 Operazione N.A.S.

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:13 The Foreigner

23:29 Spiral – Giochi di potere

Rai 4

20:33 Criminal Minds XII ep.15

21:20 Cut Off

23:32 Wonderland pt.16

00:06 Demonic

01:56 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:15 Far West

23:42 Il grande sentiero

Rai 5

20:13 Ghost Town: Isole Svalbard – E1

21:15 Il Mistero Henri Pick

22:53 Rock Legends: Joni Mitchell

23:16 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

00:09 A Night With Lou Reed

01:09 Rai News Notte

01:11 L’Iguana di Anna Maria Ortese

Rai Movie

21:10 Cowboys & Aliens

23:10 Nome in codice: Broken Arrow

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 Baby Driver – Il genio della fuga

Rai Premium

20:15 Don Matteo – S9E16 – La scelta

21:20 Il lato oscuro della mia famiglia S1E1

22:10 Il lato oscuro della mia famiglia S1E2

23:00 Il lato oscuro della mia famiglia S1E3

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Red 2

23:30 Trash

Twentyseven

20:01 La signora del West

21:07 Cambio vita

23:14 Qua la zampa!

01:00 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Edie

22:40 Retroscena

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia – Natale

La 5

21:22 Grande fratello

01:34 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:44 I Cesaroni

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento Hotel

00:40 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:07 Se mi lasci non vale

23:10 10 regole per fare innamorare

00:58 Il signor Quindicipalle

Focus

20:09 Cose di questo mondo

21:11 Natura fantastica (e dove trovarla) – PrimaTv

22:11 Meraviglie della terra

23:16 Kosmos – L’universo degli antichi e dei moderni

00:50 I tesori di re Salomone

01:46 Indagini ad alta quota

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Shetland

01:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:12 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 FBI: Most Wanted

22:56 C.S.I. – Scena del crimine

00:40 C.S.I. Miami

Italia 2

20:29 Due uomini e 1/2

21:25 Naruto Shippuden – PrimaTv

23:26 Shameless

01:46 One Piece

DMAX

21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:05 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Luigi Capello. Parabola di un Comandante

21:10 Caterina de’ Medici alla Corte di Francia – Italic, carattere italiano

23:00 Leonardo da Vinci – l’ultimo ritratto – E1

23:55 Storie contemporanee – El Alamein 1942 Scavare nel passato

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

