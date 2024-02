Carnevale in provincia di Frosinone: la cicerchiata ciociara di Sora

“A Carnevale ogni scherzo vale” recitava un antico detto, ma anche…ogni dolce!

Oggi, 8 febbraio 2024, in occasione del Giovedì Grasso, andiamo alla scoperta di una golosa tradizione proveniente direttamente da Sora, che non può mancare sulle tavole della città volsca nel periodo più divertente dell’anno: la cicerchiata ciociara.

Carnevale, quando si festeggia quest’anno? Ecco le date di giovedì e martedì Grasso, per la gioia dei più piccoli (e non solo)

Carnevale è una festa “mobile”, che precede immediatamente il Mercoledì delle ceneri e il periodo della Quaresima. Carri allegorici, coriandoli colorati e maschere rallegrano questa ricorrenza, per la gioia dei più piccoli (e non solo!).

Quest’anno, Carnevale entrerà nel vivo dall’8 al 13 febbraio 2024, rispettivamente giovedì, oggi, e martedì Grasso: da mercoledì 14, infatti, seguirà il periodo della Quaresima, che terminerà il 31 marzo con la Domenica di Pasqua.

Oltre alle maschere e ai coriandoli, però, questo periodo si contraddistingue anche per i suoi dolci tipici: ogni regione, ogni città ha le proprie tradizioni, che vengono tramandate di generazione in generazione. Andiamo quindi alla scoperta della famosa cicerchiata ciociara, una golosità immancabile sulle tavole della provincia di Frosinone e tipica proprio del Carnevale.

La cicerchiata ciociara, il dolce di Carnevale tipico della città di Sora, in provincia di Frosinone

La cicerchiata ciociara è una tradizione del periodo di Carnevale e ricorda molto gli struffoli napoletani: tipica della città di Sora, si tratta di un’autentica golosità che mette d’accordo proprio tutti, anche i palati più esigenti.

La cicerchiata sorana presenta una tipica forma a ciambella ed è composta da tante palline ottenute da un impasto molto semplice, realizzato con pochi ingredienti, quali farina, zucchero, olio di semi, uova e della grappa; eventualmente, si possono aggiungere anche limone e arancia per profumare ulteriormente il dolce.

Dopo aver lasciato riposare l’impasto, si ottengono delle palline, che vengono poi fritte in abbondante olio bollente e immerse in un pentolino con miele, acqua e zucchero. Si forma così la ciambella e la cicerchiata, dopo essere stata decorata con tanti zuccherini, può essere portata in tavola, per la gioia di tutti i commensali!

Foto di repertorio

