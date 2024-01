Che tempo farà nei prossimi giorni? Dopo aver assistito al calo delle temperature in questo week end, vediamo più nel dettaglio quale sarà la situazione meteorologica che si verrà a delineare nelle ore successive.

Previsioni in provincia di Roma e Frosinone, che tempo farà nei prossimi giorni? Temperature in aumento e meteo instabile

La giornata di oggi, domenica 14 gennaio 2024, sarà caratterizzata da nubi in aumento e qualche pioggia sia nella provincia di Roma che in quella di Frosinone. Proprio nel capoluogo ciociaro la colonnina di mercurio segnerà 0° per la minima (massima di 11°).

Ma gli amanti dell’inverno e della neve potrebbero rimanere delusi: sull’Appennino, infatti, si verificherà qualche nevicata, generalmente a quote medie, cioè al di sopra dei 1300-1600 metri slm. Ad esempio, proprio in queste ore, si è depositato un leggero manto di neve a Filettino, in provincia di Frosinone.

Inoltre, nel corso della prossima settimana si assisterà ad una decisa risalita termica, soprattutto nei valori minimi, anche se il meteo potrebbe comunque risultare instabile, presentando delle possibili pioggi sparse a relativo bel tempo. Vi invitiamo a seguire tutti i nostri aggiornamenti per

Foto di repertorio

