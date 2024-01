Programmi in tv stasera: cosa vedere questa domenica?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Il commissario Montalbano – La vampa d’agosto

23:35 TG1 Sera

23:40 L’Italia che vorrei – Speciale Tg1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9-1-1 S5E2 – Momenti disperati

21:50 9-1-1 Lone Star S3E2 – Ghiaccio sottile

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

01:10 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 In barba a tutto

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In mezz’ora

Rete 4

20:30 Stasera Italia weekend

21:25 Zona bianca

00:59 La legge della notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Paperissima sprint domenica-

21:27 Riassunto – terra amara

21:29 Terra Amara – PrimaTv

23:30 Tg5

00:16 Il lato positivo

Italia 1

20:25 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Wonder Woman

23:59 Pressing-

01:56 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Il profumo del mosto selvatico

23:05 C’era una volta a New York

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Petra

23:05 Quelle brave ragazze

01:50 Una gemella per Natale

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:20 Che tempo che fa – Il tavolo

00:35 Rigopiano – Voci dal gelo

20 — Venti

21:09 Autobahn – Fuori controllo

23:07 Spia per caso

00:55 Supergirl

Rai 4

20:30 Hudson e Rex S1E14 – La setta

21:20 The Corrupted – Impero criminale

23:03 I molti santi del New Jersey

Iris

21:13 Pearl Harbor

00:43 Confidenze ad uno sconosciuto

Rai 5

20:31 Rai 5 Classic Puntata 64 Prima Visione R

20:47 Personaggi in cerca d’attore – S2E1

21:15 Punto Nave – Mappe per l’immaginario Romaeuropa Festival 2023

22:06 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E1 versione ridotta

23:03 La vita che verrà – Herself

00:37 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Come se non ci fosse un domani

22:50 Sotto il sole della Toscana

00:45 L’uomo fedele

Rai Premium

20:20 Stiamo bene insieme – S1E9 – Un servizio molto civile

21:20 Raiduo con Ale e Franz – Puntata del 04/12/2023

23:10 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E79

23:50 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E80

00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E81

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Bent – Polizia criminale

23:15 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:15 Sticky: l’amore fai da te

01:40 Cougar: AAA toyboy cercasi

Twentyseven

20:05 La signora del West

21:07 Il gioiello del Nilo

23:09 Scuola di Polizia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Il coraggio di una madre Brooke Ellison

23:00 Cara, insopportabile Tess

00:40 Effetto Notte – TV2000

01:15 Angelus

LA7d

20:40 Lingo. Parole in Gioco

21:40 Miss Marple

01:20 La Mala Educaxxxion

La 5

21:11 Beauty and the Billionaire

23:00 Amici di Maria

01:41 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:56 L’onore e il rispetto

Real Time

20:25 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 Johnny Stecchino

23:29 Tuttapposto

01:20 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

Focus

20:12 Segreti nel ghiaccio – PrimaTv

21:11 I grandi enigmi della storia – PrimaTv

23:16 Kalahari – Land of secret alliances

01:25 Macro mondi

Giallo

21:10 I misteri di Whitstable Pearl

23:10 Tatort – Scena del crimine

01:05 Tandem

TOP Crime

20:15 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 Maigret e la finestra aperta

23:18 Poirot: Delitto in cielo

Italia 2

20:14 The Middle

21:15 Big Bang Theory

22:28 Young Sheldon

DMAX

20:30 Border Control Italia

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Operazione N.A.S.

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Laura Schettini

20:30 Passato e Presente – Elisabetta I, l’ultima Tudor – 30/01/2023

21:10 1918 – I giorni del coraggio

22:55 Nel secolo breve – 1943 – La Repubblica di Salò

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Passato e Presente – Elisabetta I, l’ultima Tudor – 30/01/2023

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Tgcom24 Breaking News

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo