Programmi in tv stasera, cosa vedere in televisione oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Gifted – Il dono del talento

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Swarm – Il quinto giorno S1E1

22:15 The Swarm – Il quinto giorno S1E2

23:10 Storie di donne al bivio

00:15 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Gegé Munari & Giovanni Tommaso

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6358

21:20 Le Frecce Tricolori

23:00 Il cacciatore di sogni

23:50 TG3 Linea notte

00:50 Meteo 3

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Fuori dal coro

00:56 Una vita rubata

Canale 5

20:02 Tg5

20:32 Striscia la notizia

20:48 Milan – Atalanta

22:54 Coppa italia live

Italia 1

20:06 Coppa italia live

20:58 Freedom Pills

21:14 Mamma, ho perso l’aereo

23:24 Insieme per forza

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Una Giornata particolare

23:25 Conflitto di classe

01:35 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Autumn in New York

23:35 La rivincita delle bionde

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 The Legend of Zorro

23:45 Stargate

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:12 Momentum

23:04 Ghost Rider – Spirito di vendetta

00:56 Supergirl

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.11

21:20 Delitti in Paradiso S12E1 – La grande oscurazione

22:19 Delitti in Paradiso S12E2 – Morte nel bunker

23:22 The Betrayed

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:12 Changeling

23:54 Di nuovo in gioco

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E7 – Red Wing – Portage

21:14 Art Night Puntata 5 – Cine libre

22:16 Appresso alla musica – Puntata del 04/01/2024

23:05 David Gilmour – Wider Horizons

00:18 Sting, tra musica e libertà

Rai Movie

21:10 American Woman

23:05 Movie Mag

23:35 In nome di mia figlia

Rai Premium

20:15 Don Matteo S9E8 – Una vita sul filo

21:20 Gli Omicidi del Lago S1E1 – Il mistero delle maschere

23:00 Un bebè per Natale

00:40 Storie italiane

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 The Rescue

00:00 ATP & WTA 2024

Twentyseven

20:04 La signora del West

21:06 La mummia – Il ritorno

23:21 L’uomo che sussurrava ai cavalli

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 End of Sentence

22:45 Guerra e Pace

23:10 Per amore di Jacey

00:55 La compieta preghiera della sera

01:10 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Sherlock

23:20 One Day

01:15 La cucina di Sonia – Natale

La 5

21:20 Capodanno a New York

23:30 UOMINI E DONNE

00:52 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

22:35 La clinica del pus

Cine34

21:06 Tiramisu’

22:56 Cosa fai a capodanno?

00:45 Camere da letto

Focus

20:14 Cose di questo mondo

21:10 Kalahari – Land of secret alliances

23:14 Strade assassine

00:58 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

Giallo

21:10 Shetland

23:20 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 East New York – PrimaTv

22:53 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:18 Due uomini e 1/2

21:15 Big Bang Theory

22:28 Young Sheldon

23:24 Naruto Shippuden

DMAX

21:25 Vado a vivere in fattoria

23:15 WWE NXT

00:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Federico Barbarossa, lo scacchiere Mediterraneo – 17/03/2023

21:10 Leonardo da Vinci – l’ultimo ritratto – E1

22:05 Il tempio della velocità

23:40 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 1 – Venti di guerra

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

02:02 Tgcom24 Breaking News

