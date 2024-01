Guida Tv oggi: cosa vedere in televisione stasera?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Pattini d’argento

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:02 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Floor – Ne rimarrà solo uno

23:40 Gli occhi del musicista

01:05 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Gabriele Evangelista, Bernardo Guerra e Arnaldo Vacca

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole -EP6357

21:20 Avanti Popolo

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:26 E’ sempre Cartabianca

00:55 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:30 Striscia la notizia

20:47 Fiorentina – Bologna

22:56 Coppa italia live

23:43 Tg5

00:25 Figli delle stelle

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:16 Le Iene

01:07 Brooklyn Nine-Nine

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 100% Italia

21:30 Un Natale da favola

23:15 Due matrimoni e un Natale

01:00 Una principessa a Natale

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Femmine contro maschi

23:35 The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:12 Ghost Rider – Spirito di vendetta

23:01 USS Indianapolis

01:09 Pressing-20 in rete-

Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.10

21:20 I molti santi del New Jersey

23:15 Wonderland

23:46 In fabric

Iris

20:17 Walker Texas Ranger

21:13 La maschera di fango

23:05 La stella di latta

00:57 L’inventore di favole

Rai 5

20:16 Prossima fermata America S2E6 – Minneapolis – Saint Paul

21:16 La vita che verrà – Herself

22:52 Jimi Hendrix, Electric Church

00:22 Aznavour By Charles

Rai Movie

21:10 Il mondo dei replicanti

22:45 Operazione Valchiria

00:35 Anica – Appuntamento al cinema

00:40 Viaggio al centro della Terra

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S9E6 – Fuori dal mondo

21:20 I Wildenstein S1E6 – Tuffarsi nella vita

23:00 Immenhof – L’avventura di un’estate

00:50 Storie italiane

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Godzilla

00:00 ATP & WTA 2024

Twentyseven

20:03 La signora del West

21:06 L’uomo che sussurrava ai cavalli

00:12 Poliziotto a quattro zampe

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Cara, insopportabile Tess

22:30 Retroscena

23:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

20:01 UOMINI E DONNE

21:20 Grande fratello

01:40 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:52 I Cesaroni

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento Hotel

00:40 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:05 Baciato dalla fortuna

22:56 Tutti contro tutti

00:44 Killer per caso

Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:10 Natura fantastica (e dove trovarla) – PrimaTv

22:06 Meraviglie della terra

23:00 Kosmos – L’universo degli antichi e dei moderni

00:13 Antico Egitto: I misteri di Saqqara

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:14 Cold Case – Delitti irrisolti

21:11 FBI: Most Wanted

22:54 C.S.I. – Scena del crimine

00:35 C.S.I. Miami

Italia 2

20:00 Due uomini e 1/2

21:25 Naruto Shippuden – PrimaTv

23:22 Shameless

01:45 One Piece

DMAX

21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Mario Tobino, psichiatra e poeta – 31/01/2023

21:10 Italic Enrico Caruso alla conquista dell’America

23:00 Storie contemporanee – Salerno 1943 Il sangue e la pietà

23:25 Io sono Venezia p.2

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)