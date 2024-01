Giallo a Roma, nella zona di Castelverde: stando a quanto riportato dall’Ansa, nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio 2024, un ragazzo di 21 anni è stato ritrovato ferito all’interno di un’auto.

Roma, ragazzo ferito con cocci di bottiglia trovato in auto: indagini in corso

Sembrerebbe non essere in pericolo di vita il ragazzo di 21 anni rinvenuto ieri a Castelverde, nella periferia di Roma. Il giovane presentava delle ferite che sembrano essere provocate da cocci di bottiglia. Il 21enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso: ha una prognosi di 30 giorni.

Indagini in corso da parte della Polizia, che dovrà chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il giovane potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore: pertanto, potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Fonte: Ansa

Foto di repertorio

