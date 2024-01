I Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato, in flagranza, un 22enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Perseguita l’ex fidanzata 18enne: arrestato 22enne. L’intervento dei Carabinieri a Roma

Nella circostanza, la pattuglia dei Carabinieri nel transitare in circonvallazione Aurelia, ha notato un uomo e una donna litigare animatamente si sono avvicinati chiedendo loro spiegazioni.

A quel punto, la donna, una romana di 18 anni, ha avuto il coraggio di denunciare il suo ex-fidanzato, dichiarando ai Carabinieri di essere vittima dal mese di luglio scorso, a seguito della rottura della relazione sentimentale con il 22enne, di minacce e condotte ossessive e persecutorie, degenerate in diverse occasioni in veri e propri appostamenti sotto la propria abitazione ed il luogo di lavoro, nonché di subire minacce di morte, qualora non avesse riallacciato il rapporto sentimentale.

Per questo motivo, i Carabinieri, di intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato il 22enne e lo hanno accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522.

