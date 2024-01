Golden Globe 2024. Trionfa Oppenheimer, nessun premio per l’Italia

La notte dei Golden Globe ha consacrato il trionfo di Oppenheimer, di Christopher Nolan: il film sul padre della bomba atomica si aggiudica ben cinque premi su otto.

Oppenheimer di Nolan trionfa nella notte dei Golden Globe 2024. Nessun premio per l’Italia rappresentata da Matteo Garrone con il suo Io Capitano

La pellicola diretta dal pluripremiato Nolan si aggiudica cinque premi su otto, tra cui quelli per il miglior film drammatico, la miglior regia e il mio attore in un film drammatico (avevamo già celebrato in un articolo la straordinaria interpretazione dell’irlandese Cillian Murphy).

Abbastanza deluse le grandi aspettative su Barbie, di Greta Gerwig, che si aggiudica due sole statuette: una per il film campione di incassi e l’altra per la miglior canzone originale (What was I made for di Billie Eilish e Finneas).

Il premio per la migliore commedia se lo è portato a casa invece Poor Things, di Yorgos Lanthimos, con una bravissima Emma Stone premiata come migliore attrice.

Grande delusione per l’Italia: Io capitano di Matteo Garrone non riesce a conquistare il premio per il miglior film non in lingua inglese, che invece viene assegnato ad Anatomia di una caduta della francese Justine Triet, che ha vinto anche per il miglior copione.

Vittoria importante anche per Lily Gladstone, protagonista in Killers of the Flower Moon, di Martin Scorsese: diventa così la prima attrice nativa-americana a vincere un globo d’oro.

Foto di repertorio

