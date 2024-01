Guida TV oggi: cosa vedere in televisione stasera?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 La Storia – S1E1

22:30 La Storia – S1E2

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro

01:10 RaiNews24

01:45 Sottovoce

02:15 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Moonfall

23:35 Tango

01:05 I Lunatici

02:30 Calcio Totale

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 FarWest

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:26 Quarta Repubblica

00:56 Harrow

01:49 Tg4 – ultima ora notte

Canale 5

20:01 Tg5

20:36 Striscia la notizia

21:35 Grande fratello

01:22 Tg5

02:06 Striscia la notizia

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Aquaman

00:12 Sport Mediaset Monday Night

00:43 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:45 The Imitation Game

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Nonno questa volta è guerra

23:25 Una casa per Natale

01:05 Natale a Washington

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo

00:05 Nove Comedy Club

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:12 The rock

23:53 Il prescelto

01:53 Supergirl

Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.9

21:20 Il labirinto del Grizzly

22:46 Criminal

00:48 Anica appuntamento al cinema

00:51 Faster Than Fear S1E1 – Demoni

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:12 Il padrino

00:30 Note di cinema

00:43 Sfida nell’alta Sierra

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E5 – Santa Fe – Grand Canyon

21:14 Upside Down (2021)

22:49 Sciarada – Il circolo delle parole L’Altro ‘900. Alba de Céspedes

23:47 Rock Legends: Ramones

00:10 Elvis Presley ’56 Special

01:09 Rai News Notte

01:10 Rai 5 Classic Puntata 17

Rai Movie

21:10 La battaglia di Alamo

00:00 Maverick

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S9E4 – Prova d’amore

21:20 Un bebè per Natale

23:00 Ciao Maschio – Puntata del 26/03/2022

00:30 Rex S7E1 – Fratelli

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Corri ragazzo corri

23:25 Il piacere è tutto mio! La magia dell’autoerotismo

00:00 ATP & WTA 2024

Twentyseven

20:05 La signora del West

21:06 Poliziotto a quattro zampe

22:56 All’inseguimento della pietra verde

00:55 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il Cardinale

23:55 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

21:20 Miracolo a Citta’ del Capo

23:24 UOMINI E DONNE

01:05 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:05 Matrimonio al Sud

22:57 Vi racconto

23:12 Amarsi un po’…

00:55 Lucignolo

Focus

20:12 Cose di questo mondo

21:10 La perla araba dell’Andalusia – Medina Azahara – PrimaTv

22:06 Le megastrutture delle antiche civilta’

23:12 Il potere dell’acqua nella Roma imperiale – PrimaTv

23:59 Lost treasures of Rome

Giallo

21:10 Tatort – Scena del crimine

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Cold Case – Delitti irrisolti

21:11 C.S.I. Miami

22:56 C.S.I. – Scena del crimine

00:43 Maigret e il falso amico

Italia 2

20:31 Due uomini e 1/2

21:25 I griffin

21:52 I Griffin

00:05 Big Bang Theory

01:24 Young Sheldon

DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Cleopatra – 21/02/2022

21:10 a.C.d.C Il diario segreto di Marco Polo

22:05 Storia delle nostre città – Lecce – 15/03/2021

22:55 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Tè, caffè o cioccolato. La storia in tazza e tazzina – 11/04/2023

23:55 Pillole Argo La velocità del fuoco

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Alla scoperta del ramo d’oro – Francesca Rigotti

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

