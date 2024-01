I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato, in flagranza, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un italiano, imprenditore, di 32 anni.

Settecamini, aveva in casa 1kg di droga: arrestato un imprenditore di 32 anni. I dettagli sulla perquisizione

Intervenuti presso un’abitazione del popoloso quartiere periferico di Settecamini, dove vi erano state numerose segnalazioni riguardanti uno strano movimento di pacchi sospetti, da un appartamento nel quale nessuno abitava.

Dopo un mirato servizio di osservazione, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione, in uso all’indagato ed hanno rinvenuto circa 1 kg di stupefacenti (tra hashish e marijuana) con diverso materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, nonché la somma di 10.000 euro in contanti, della quale non ha giustificato la provenienza.

L’uomo è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsAppe su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo