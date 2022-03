Due le persone denunciate dalla Polizia Locale di Roma Capitale per abbandono e gestione non autorizzata di rifiuti speciali a seguito di illeciti riscontrati nella zona di Settecamini.

Ecco tutti i dettagli

Gli accertamenti sono scattati dopo che una pattuglia del Nad (Nucleo Ambiente Decoro), durante alcuni controlli nel quartiere, ha notato un autocarro in sosta a bordo strada con un uomo intento a scaricare alcuni sacchi di plastica. Avviata un’ attenta attività di osservazione, gli agenti hanno potuto accertare l’attività illegale messa in atto dal conducente che, dopo aver adagiato i sacchi a terra, iniziava a disfarsi del contenuto, soprattutto calcinacci e materiale proveniente da lavorazioni edili, gettandolo in un fosso di 3,30 mt di lunghezza e 1,50 di larghezza.

Da qui sono partiti ulteriori accertamenti che, grazie anche all’ausilio di riprese foto-video, hanno fatto emergere una ripetuta condotta illecita da parte dell’uomo che, in più fasi, ha eseguito il trasporto con successivo scarico e abbandono dei rifiuti nella stessa area e con le medesime modalità. Fermato mentre poneva in essere l’azione illegale, l’uomo è stato denunciato per i reati ambientali commessi. Risaliti al sito di provenienza dei materiali, un locale commerciale dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione, gli operanti hanno proceduto anche nei confronti del legale rappresentante dell’attività.