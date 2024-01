Programmi in televisione stasera, la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 La Befana vien di notte 2 – Le Origini

23:35 TG1 Sera

23:40 TV7

00:50 RaiNews24

01:21 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E7

22:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E8

23:10 Nomade che non sono altro

00:10 ATuttoCampo

01:10 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Mauro Grossi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6355

21:20 Gli occhi di Tammy Faye

23:25 TG3 Sera

23:35 Meteo 3

23:40 La sfida di Andrea – Il cacciatore di sogni

00:25 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto grado

00:54 The Equalizer

01:48 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:01 Tg5

20:38 Striscia la notizia

21:35 Il Volo – Tutti per uno

00:51 Tg5

01:33 Striscia la notizia

02:31 Ciak speciale

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre

23:59 Una settimana da Dio

01:54 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il treno

23:50 La7 Doc

TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 La bella e la bestia

23:30 Un incontro regale

01:15 Una famiglia sotto l’albero

NOVE

20:10 Cash or Trash – Xmas Edition

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:00 Vuoti a perdere

01:00 Operazione N.A.S.

20 20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:13 Live! – Corsa contro il tempo

Rai 4

20:33 Criminal Minds XII ep.8

21:19 Criminal

23:10 Primal

00:49 Anica appuntamento al cinema

00:52 Wonderland – Puntata del 02/01/2024

01:36 Shadow

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:14 Oliver Twist

23:47 Woman in Gold

01:48 Seta

Rai 5

20:15 Prossima fermata America S2E4 – La Junta – Colorado Springs

21:15 La Bohème (di Mario Martone)

23:07 Save the Date 2022-2023 Puntata 34

23:44 Rock Legends: Diana Ross and The Supremes

00:08 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E3

01:08 Cantautori: Lucio Dalla – Pt3

01:32 Rai News Notte

Rai Movie

21:05 Wargames – Giochi di guerra

23:05 Sissi – La giovane imperatrice

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 Judy

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S9E2 – La seconda moglie

21:20 I Bastardi di Pizzofalcone – S4E3 – Angeli

23:20 Purché finisca bene – Una villa per due

01:10 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Son de mar

23:10 Celos – Gelosia

01:15 JoyRide – Proteggila. Il profilattico al femminile

Twentyseven

20:05 La signora del West

21:06 Non e’ mai troppo tardi

22:56 Superman

01:34 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il quarto Re

22:45 Il precursore – Giovanni Battista

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 Inseparabili – Storie a 4 zampe

La 5

20:09 La ragazza e l’ufficiale

21:10 Storia d’inverno

23:24 Miracolo nella 34a strada

01:35 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:56 I Cesaroni

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 In questo mondo di ladri

22:59 Indovina chi viene a Natale?

01:00 Soap opera

Focus

20:11 Cose di questo mondo

21:10 Kosmos – L’universo degli antichi e dei moderni – PrimaTv

22:14 Dimensioni che contano – dagli atomi alle supergalassie

00:37 Roanoke – Il mistero della colonia perduta

02:12 Tg5 start

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:00 Tandem

02:05 A Crime to Remember

TOP Crime

20:13 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 Chicago P.D.

22:55 C.S.I. – Scena del crimine

00:42 Found

Italia 2

20:18 Due uomini e 1/2

21:15 The Skeleton Key

23:19 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2

01:42 One Piece

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:25 Border Control: Nord Europa

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’Imperatore Giuliano – 06/02/2023

21:10 L’occhio di vetro

22:40 Quelli della Scientifica

23:35 Piersanti Mattarella 6 gennaio 1980

00:30 Rai News Notte