Programmi in tv oggi: cosa vedere in televisione oggi, 3 gennaio?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 gennaio 2024: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 gennaio 2024, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Rischiatutto 70

00:10 TG1 Sera

00:15 Premio Tenco 2024

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E5

22:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E6

23:15 Il buio della sala

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via dei Matti n.0 – Nicola Stilo

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6353

21:20 Free – Liberi

23:00 TG3 Sera

23:10 Meteo 3

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:26 Fuori dal coro

00:59 Original sin

Canale 5

20:00 Tg5

20:30 Striscia la notizia

20:46 Roma – Cremonese

22:55 Coppa italia live

23:47 Tg5

00:26 Striscia la notizia

Italia 1

20:02 Freedom Pills

20:19 N.C.I.S – Unita’ Anticrimine

21:13 E.T. l’extraterrestre

23:35 Noi siamo infinito

01:29 The Goldbergs

01:53 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Democrazia e Dittatura. In viaggio con Barbero

23:10 Storie di un Regno

00:30 Like – Tutto ciò che Piace

00:40 Tg La7

TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Dirty Dancing – Balli proibiti

23:25 What Women Want – Quello che le donne vogliono

NOVE

20:25 Cash or Trash – Xmas Edition

21:25 Come ti ammazzo il bodyguard

23:40 Una notte al museo

01:45 Operazione N.A.S.

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:14 True Legend

23:29 King Kong

Rai 4

20:32 Criminal Minds XII ep.6

21:20 Delitti in Paradiso – Un fantasma dal passato

22:55 The Misfits

00:27 Criminal Activities

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 Di nuovo in gioco

23:20 Un mondo perfetto

01:59 Espiazione

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E2 – Sedalia – Saint Joseph

21:14 Art Night Puntata 4 – Rembrandt ritrovato

22:12 Aznavour By Charles

23:26 Rock Legends: The Kinks

23:50 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E1

00:49 Cantautori: Lucio Dalla – Pt1

Rai Movie

21:10 Mistero a Crooked House

23:05 Testimone d’accusa

01:10 After 2

Rai Premium

21:20 Cenerentola-E1

23:10 Cenerentola-E2

01:10 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Arctic Apocalypse

23:00 Spogliando Valeria

00:45 Anna, quel particolare piacere

Twentyseven

20:04 La signora del West

21:06 Bigfoot e i suoi amici

23:10 Benvenuti nella giungla

00:52 Shameless

01:55 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il segreto di Pollyanna

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Sherlock – Le sei Thatchers

23:20 Sherlock

01:10 La cucina di Sonia – Natale

La 5

20:11 La ragazza e l’ufficiale

21:10 12 Giorni di regali

22:57 Una tata magica

00:46 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:57 I Cesaroni

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:07 Cosa fai a capodanno?

22:59 Natale da Chef

00:53 Il ritorno del Monnezza

Focus

20:10 Cose di questo mondo

21:10 New Kids in the Wild

22:06 Lions & Hyenas

23:13 Strade assassine

00:58 Hubble – Una finestra sull’universo

01:54 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:00 Vera

00:55 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 East New York – PrimaTv

23:00 C.S.I. – Scena del crimine

00:48 FBI: Most Wanted

Italia 2

20:18 Due uomini e 1/2

21:15 Big Bang Theory

22:33 Young Sheldon

23:26 Naruto Shippuden

DMAX

21:25 Vado a vivere in fattoria

23:15 WWE NXT

00:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 setTANTArai pt52

20:30 Passato e Presente – La tv degli esordi e le donne

21:10 Io sono Venezia p.2

22:00 setTANTArai pt53

22:50 Storie della tv La partenza (1926-1954)

23:50 Domenica con Il Musichiere: Gino Cervi

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)