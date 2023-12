Guida Tv di oggi: cosa vedere in televisione stasera?

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 31 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 dicembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 L’Anno che Verrà

Rai 2

20:30 Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 TG2

21:20 La carica dei 101

22:50 Ron – Un amico fuori programma

00:45 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 Il 45° Festival del Circo di Montecarlo

23:20 RaiNews24

23:35 Non c’è nessuno, tranne noi mostri! – Blob

Rete 4

20:27 Stasera Italia weekend

20:30 Messaggio del Presidente della Repubblica

20:45 Stasera Italia weekend

21:35 Un amore sotto l’albero

23:33 Mamma mia! Ci risiamo

23:49 Capodanno in Musica

Canale 5

20:01 Tg5

20:24 Meteo.it

20:29 Messaggio del Presidente della Repubblica

20:53 Capodanno in Musica

01:59 Tg5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Now You See Me 2

23:57 Gremlins

01:36 Gremlins 2 – La nuova stirpe

LA7

20:00 Tg La7

20:30 Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica

21:00 A qualcuno piace caldo

23:30 Come uccidere vostra moglie

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Edward mani di forbice

23:25 Tutti pazzi per Mary

01:25 Un’occasione per Natale

NOVE

20:05 Little Big Italy

21:35 Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest

23:00 Queen in concerto – Wembley 1986

00:25 Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest

20 — Venti

21:12 300

23:15 Doom

00:55 Il risolutore – A Man Apart

Rai 4

21:22 Barely Lethal – 16 anni e spia

22:58 Il mistero di Ragnarok

00:33 Anica appuntamento al cinema

00:37 Baby Driver – Il genio della fuga

Iris

21:11 7 spose per 7 fratelli

23:10 Colazione da Tiffany

01:03 La gatta sul tetto che scotta

Rai 5

21:01 Rai 5 Classic – Puntata 52

21:14 Les Étoiles

22:58 La vedova allegra (di Michieletto, 2019)

00:55 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Natale all’improvviso

22:55 Jumanji – Benvenuti nella giungla

00:50 2061: un anno eccezionale

Rai Premium

21:20 Le Mille e una Notte – Aladino e Sherazade – E1

23:05 Le Mille e una Notte – Aladino e Sherazade – E2

00:45 La Stella della porta accanto

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Ritorno al Marigold Hotel

23:30 Anna, quel particolare piacere

01:25 La cultura del sesso

Twentyseven

20:17 La signora del West

21:12 Scemo & piu’ scemo

23:00 American Pie 2

00:40 Libera uscita

TV2000

20:00 Documentario

20:15 TG 2000

20:30 Messaggio del presidente della Repubblica

20:45 TG 2000

21:00 Santa Messa in occasione della marcia nazionale della Pace

22:25 La sacra famiglia

LA7d

20:40 Lingo. Parole in Gioco

21:40 Miss Marple

La 5

21:10 Grande fratello

01:12 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:56 L’onore e il rispetto

Real Time

20:20 Il boss delle cerimonie

20:55 Il castello delle cerimonie

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 L’allenatore nel pallone

22:58 L’ allenatore nel pallone 2

00:46 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

Focus

20:19 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

21:10 Alieni – Primo contatto

22:54 La vera storia del segnale wow

00:31 Foo fighters – Misteriosi oggetti volanti

Giallo

21:10 C’era Una Volta Il Natale Di Murdoch

22:50 I misteri di Murdoch – A casa per le feste

00:35 Modern Murder – Due detective a Dresda

TOP Crime

20:19 Cold Case – Delitti irrisolti

21:09 Maigret e l’arrampicatrice sociale

22:47 Poirot

00:33 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:03 Due uomini e 1/2

21:15 Big Bang Theory

22:18 Young Sheldon

22:59 Tremors 5: Bloodlines

DMAX

20:25 Border Control Italia

21:25 Operazione N.A.S.

01:55 Avamposti

Rai Storia

20:15 Scritto, letto, detto: Liliosa Azara

20:25 setTANTArai pt49

20:30 Passato e Presente – Il Teatro alla Scala di Milano – 02/02/2023

21:10 Il nemico alle porte

23:15 Storie della tv Videocrazia (1994-2004)

00:10 Radiocorriere delle feste pt 17

00:45 Rai News Notte

00:50 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:07 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:58 Tgcom24 Breaking News