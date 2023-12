Frascati, uomo accoltellato a morte dopo una lite

Omicidio a Frascati: un uomo senza fissa dimora, di 50 anni, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite per futili motivi in un parcheggio ieri, 30 dicembre 2023.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto: fermato il presunto autore del delitto. Sulla vicenda interviene anche l’Amministrazione comunale di Frascati, tramite un lungo post Facebook.

Omicidio a Frascati in seguito ad una lite per futili motivi in un parcheggio: morto un uomo. Il post dell’Amministrazione comunale

“Siamo sconcertati e addolorati per la lite avvenuta ieri al parcheggio di San Francesco, culminata con un accoltellamento mortale nei confronti di una persona senza fissa dimora che da tempo si aggirava in quella zona.

L’uomo, che non era solito assumere comportamenti sopra le righe, era noto all’Amministrazione per le sue vicende di vita e in alcune occasioni era stato aiutato nell’adempimento di alcune pratiche burocratiche seppur la sua ultima residenza risultasse su un altro Comune dei Castelli Romani. Negli ultimi mesi aveva trovato ospitalità nel dormitorio della Caritas Diocesana distante pochi metri dal luogo del delitto.

Ringraziamo i Carabinieri per il pronto intervento e per aver arrestato in brevissimo tempo l’autore del delitto e la nostra Polizia Locale per essere intervenuta sul posto ed essersi messa subito a disposizione per le indagini.

Confidiamo che, con l’ausilio delle telecamere presenti e le testimonianze di chi ha assistito alla lite, si faccia luce su quanto accaduto.

La nostra città ospita diversi punti di accoglienza distrettuali (Girasole, Emergenza freddo) e religiosi (dormitorio Caritas, Emporio solidale, mensa per i poveri dei frati francescani), oltre all’ospedale e alla stazione ferroviaria. Questo porta con sé anche situazioni di forte disagio e marginalità, costantemente monitorate dalle Forze dell’ordine, dalla nostra Polizia Locale e dagli operatori del settore (Pronto Intervento Sociale e Servizi Sociali), che ringraziamo. Episodi del genere, seppur sporadici, ci spingono a non abbassare la guardia e a intensificare forme di collaborazione per il controllo del territorio”, è quanto si legge sulla pagina dell’Ufficio Stampa del Comune di Frascati su Facebook.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

