Addetti alla vigilanza in alcune strutture commerciali di Artena, Frascati, Lariano e Velletri

Società operante nel settore della sicurezza ricerca 5 addetti alla vigilanza da impiegare full-time presso strutture commerciali di Artena, Frascati, Lariano e Velletri (le sedi di lavoro sono tutte in provincia di Roma) in attività di controllo e guardania.

Dimensione: piccola impresa (da 10 a 49 dipendenti)

Settore di attività: ATTIVITA’ DI CONTROLLO E GUARDIANIA LOCALI

COMMERCIALI Cod.ATECO: 80.1

Numero posti: 5

Qualifica professionale: Personale addetto a compiti di controllo, e guardiania locali commerciali CP Istat

2011 4.4.1.1.0

Mansioni: ATTIVITA’ DI CONTROLLO E GUARDIANIA LOCALI COMMERCIALI

Tipo di contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Durata Tempo Determinato: 1 mesi

Orario: TEMPO PIENO – turni diurni e notturni

Comune/i sede di lavoro: Frascati – Lariano – Artena – Velletri

Indirizzo: Frascati -Lariano – Artena – Velletri

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198 del 2006 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di

entrambi i sessi.

Invitiamo chi fosse interessato alla mansione indicata a inviare entro e non oltre il 18/12/2023 (indicando nell’oggetto della mail il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del candidato) al seguente indirizzo e-mail: gelma.amministrativo@gmail.com i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. n. 196/2003 così

come innovato dal regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si precisa che la presente offerta sarà gestita direttamente dall’azienda, senza preselezione del Centro per l’Impiego; pertanto, le candidature andranno inviate direttamente all’azienda con le modalità sopra indicate.

