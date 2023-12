Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 La seconda chance

23:25 TG1 Sera

23:30 TV7

00:40 RaiNews24

01:13 Che tempo fa

01:15 Cinematografo

02:15 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E3

22:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E4

23:15 Il meglio di Raiduo con Ale&Franz

00:43 Meteo 2

00:45 ATuttoCampo

01:50 Appuntamento al cinema

01:55 RaiNews24

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Antonio Rezza

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6350

21:20 Quello che veramente importa

23:15 TG3 Sera

23:25 Meteo 3

23:30 Viaggio in Sicilia – E4 – Siracusa e il mito greco

00:15 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Quarto grado – le storie

00:42 Fuoco assassino

Canale 5

20:01 Tg5

20:33 Meteo.it

20:39 Striscia la notizia

21:35 Il Volo – Tutti per uno

01:05 Tg5

01:44 Meteo.it

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

00:49 1997 fuga da New York

02:43 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Baby Boom

23:15 Io e Annie

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

01:50 L’Aria che Tira

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 La risposta è nelle stelle

23:50 12 indizi per innamorarsi

01:30 Uno chef per Natale

NOVE

20:05 Little Big Italy

21:40 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Sono cose che capitano

01:20 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:11 Hunter’s Prayer – In fuga

22:57 Matrix reloaded

01:27 Taken

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.4

21:21 Ronin

23:25 I Magnifici 7

01:44 Anica appuntamento al cinema

01:47 Wonderland pt.13

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:11 Proposta indecente

23:25 Scuola di cult

23:38 Il pianista

Rai 5

20:29 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E5

21:15 Concerto di Natale Teatro alla Scala

22:19 Prima della Prima – Note di gusto

22:48 Save the Date 2022-2023 Il Diario di Save The Date – Siamo Natura

23:24 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

00:42 Chez Vous Francoise Hardy

01:40 Devo In Concerto

Rai Movie

21:10 Sissi Destino di un’imperatrice

23:05 Il Concorso

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 A spasso con Daisy

Rai Premium

21:20 I Bastardi di Pizzofalcone – S4E1 – Musica

23:10 Un Professore – S2E11 – Sartre: La libertà di scelta

00:15 Un Professore – S2E12 – Epicuro: Tra vita e morte

01:15 Storie italiane

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Amor idiota

23:05 D’amore e ombra

01:05 Le allegre ragazze del Montana

Twentyseven

20:04 La signora del West

21:06 Il grande match

23:13 Rocky Balboa

01:01 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Miss Potter

22:35 Un bambino di nome Gesù

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 ArtBox

La 5

20:09 La ragazza e l’ufficiale

21:10 La vera storia di Biancaneve

22:55 Hearts of Winter

00:32 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

22:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Io, loro e Lara

23:20 Il bambino e il poliziotto

01:28 Vendetta dal futuro

Focus

20:14 Cose di questo mondo

21:10 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

21:59 Visti dal cielo – misteri di questo mondo

22:51 Pompei: Il mondo perduto

23:49 L’ enigma di Cleopatra

01:28 Tg5 start

01:31 E-Planet

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:00 Modern Murder – Due detective a Dresda

00:45 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 Chicago P.D.

22:54 C.S.I. – Scena del crimine

00:36 Found

Italia 2

20:21 Mike & Molly

21:15 Il killer della metropolitana

23:09 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1

01:22 One Piece

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:20 Border Control: Nord Europa

Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 setTANTArai pt47

20:30 Passato e Presente – Siamo tutti Greci. Il Filellenismo nell’Europa dell’800 – 23/03/2023

21:10 Storie della tv Videocrazia (1994-2004)

22:10 Dopo il caos – Varsavia, città fenice

23:10 La Roma di Raffaello

23:55 Ferdinando Magellano e la via delle spezie

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

