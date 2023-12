Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Dumbo

23:35 TG1 Sera

23:40 I giganti del Quirinale

00:40 RaiNews24

01:13 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E1

22:20 Il giro del mondo in 80 giorni – S1E2

23:15 Storie di donne al bivio – Speciale feste

00:19 Meteo 2

00:25 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Christian Mascetta

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 27/12/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 27/12/2023

21:20 Uno sguardo dal cielo

23:25 TG3 Sera

23:35 Meteo 3

23:40 Fabrizio De André e PFM Il concerto ritrovato

01:25 Protestantesimo – “È Natale” – 24/12/2023

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Fuori dal coro

00:57 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 Tg5

20:33 Meteo.it

20:39 Striscia la notizia

21:35 Io canto generation

01:38 Tg5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Batman Begins

00:18 Il Corvo

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Storie di un Regno

22:35 The Royals

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Australia

00:30 Sliding Doors

NOVE

20:00 Little Big Italy

21:25 Cash or Trash – Xmas Edition

23:30 La mercante di Brera

01:35 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:11 Big Bang Theory

21:11 From Paris with love

23:06 Il Signore degli anelli – Il ritorno del Re

Rai 4

20:21 Criminal Minds XII ep.2

21:20 Vicini del terzo tipo

23:02 Skylines

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:12 Hereafter

23:45 Gunny

Rai 5

20:28 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E3

21:14 Art Night Puntata 3 – Da Capodimonte al Prado

22:35 Sean Connery vs. James Bond

23:29 Rock Legends: Ray Charles

23:52 I Beatles e l’India

01:28 Rai News Notte

01:29 Art Night Puntata 11 – I colori dell’arte: Blu

Rai Movie

21:10 La principessa Sissi

23:00 Le lettere di Madre Teresa

01:00 Soldati a cavallo

Rai Premium

21:20 Crossword Mysteries: Indovinello con il morto

22:50 I Wildenstein S1E4 – Il bambino e il cavallo

00:30 Storie italiane

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Eiffel

23:15 La segretaria

01:15 Non commettere atti impuri

Twentyseven

20:03 La signora del West

21:07 Rocky V

23:08 Rocky IV

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Le avventure di Huck Finn

22:55 Peter Pan

00:40 La compieta preghiera della sera

01:00 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Sherlock – L’ultimo giuramento

23:20 Sherlock – L’Abominevole Sposa

01:10 La7 Doc

01:35 La cucina di Sonia – Natale

01:40 I menù di Benedetta

La 5

20:08 La ragazza e l’ufficiale

21:10 Un desiderio per Natale

22:52 La magia del Natale

00:34 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 RDS Showcase 2023

22:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Natale a 4 zampe

23:12 Una cella in due

00:55 Si fa presto a dire amore

Focus

20:11 Cose di questo mondo

21:10 New kids in the wild – PrimaTv

22:02 New Kids in the Wild

23:02 Le regine della savana

00:05 Il mondo visto dal cielo

01:06 Wild Nuova Zelanda: L’ultimo paradiso

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

02:50 A Crime to Remember

TOP Crime

20:16 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 East New York – PrimaTv

22:52 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:00 Mike & Molly

21:15 Big Bang Theory

22:23 Young Sheldon

23:20 One Piece

00:17 Naruto Shippuden

DMAX

21:25 Vado a vivere in fattoria

23:15 WWE NXT

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:00 Iconologie quotidiane Jan Van Eyck I coniugi Arnolfini

20:05 Il giorno e la storia

20:25 setTANTArai pt45

20:30 Passato e Presente – Il nome della rosa – 13/02/2023

21:10 Io sono Venezia

22:00 Il transatlantico Rex

23:00 a.C.d.C. Mont Saint Michel: la verità nascosta

00:00 Domenica con Natale a casa Maigret 1965

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storiai

00:25 setTANTArai pt46

00:30 Alla scoperta del ramo d’oro – Giorgio Parisi, Arianna Cecconi ed Enrico Alleva

Mediaset Extra

21:03 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

00:29 Grande Fratello Rewind