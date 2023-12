Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

21:00 A Sua immagine Speciale Messaggio Natalizio di S.E. Card. Matteo Maria Zuppi

21:15 TG 1

21:30 Remi

23:35 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza – Nella memoria di Giovanni Paolo II

00:35 TG1 Sera

00:40 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza – Nella memoria di Giovanni Paolo II

01:15 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Natale a Roma

22:40 Natale a Castle Hart

00:10 Meteo 2

00:15 Appuntamento al cinema

00:20 RaiNews24

Rai 3

20:00 Mo vene Natale – Blob

20:30 Il meglio di Generazione Bellezza – Visioni collettive

21:20 Il 45° Festival del Circo di Montecarlo

23:40 RaiNews24

23:50 Meteo 3

Rete 4

20:30 Stasera Italia weekend

21:30 Un amore tutto suo

23:48 E’ complicato

02:07 Tg4 – Ultim’ora notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:33 Meteo.it

20:39 Paperissima sprint domenica-

21:28 Buon natale anche a te

01:17 Paperissima sprint domenica-

Italia 1

21:36 Una poltrona per due

00:03 I Goonies

02:22 Ciak speciale

02:26 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Uozzap Collezione

21:15 Un povero ricco

23:00 È arrivato mio fratello

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Babbo Natale cercasi

23:15 Un Natale per rinnamorarsi

00:55 Una famiglia per Natale

NOVE

21:40 Chiedimi se sono di turno

23:30 Diciamoci la verità

01:55 Airport Security: Spagna

20 — Venti

21:12 Il Signore degli anelli – La compagnia dell’Anello

01:24 22.11.63

Rai 4

20:12 Delitti in Paradiso S8E8 – Delitto a cavallo

21:20 Mr. & Mrs. Smith

23:19 Valhalla

01:08 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:14 Insospettabili sospetti

23:10 I signori della truffa

01:26 Frenzy

Rai 5

20:46 Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera – S2E1 – Étoile

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E14

23:07 Sorry We Missed You

00:45 Rai News Notte

00:48 Tuttifrutti 2023-2024 – Puntata 15

01:17 Il caffè

Rai Movie

21:10 Una famiglia mostruosa

22:50 La cena di Natale

00:25 L’appartamento

Rai Premium

21:20 La figlia del Capitano – E1

23:10 La figlia del Capitano – E2

01:05 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E70

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Marigold Hotel

23:30 Lezioni di piano

Twentyseven

20:02 La signora del West

21:06 Rocky II

23:22 Rocky

TV2000

21:20 Miracolo nella 34ª strada

23:10 Natale In Casa Cupiello

01:05 Angelus

01:20 I nostri Presepi – Il mistero di una mangiatoia. Novena di Natale

LA7d

20:40 Lingo. Parole in Gioco

21:40 Miss Marple

La 5

21:10 Grande fratello

01:26 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:20 Il castello delle cerimonie

22:15 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:04 Il peggior Natale della mia vita

22:51 Soap opera

00:26 Il viaggio di Capitan Fracassa

Focus

20:10 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

21:10 Monster: The mystery of Loch Ness – PrimaTv

00:15 New kids in the wild

01:11 New Kids in the Wild

02:05 Ingegneria perduta ii/iii

Giallo

21:10 Un felice Natale in stile Murdoch

22:55 L’Ispettore Barnaby

00:50 Modern Murder – Due detective a Dresda

TOP Crime

20:13 Cold Case – Delitti irrisolti

21:13 Maigret e le lettere anonime

23:12 Poirot: Il Natale di Poirot

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Big Bang Theory

22:20 Young Sheldon

23:10 Tremors 4 – La leggenda

DMAX

20:30 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:25 Border Control: Nord Europa

23:15 Operazione N.A.S.

02:00 Avamposti

Rai Storia

20:15 Scritto, letto, detto: Gherardo Colombo

20:25 setTANTArai pt42

20:30 Passato e Presente – Giovanni XXIII. Uomo del dialogo – 19/01/2023

21:10 Rush

23:10 Storie della tv Il mercato (1984-1993)

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 setTANTArai pt43

00:35 Iconologie quotidiane Raffaello Sanzio, Incoronazione di Carlo Magno

Mediaset Extra

21:07 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

00:29 Grande Fratello Rewind