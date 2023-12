Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

23:59 Ballando con le Stelle

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 F.B.I S5E15 – Il peso delle bugie

21:50 F.B.I. International S2E14 – Chi parla muore

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:05 TG2 Dossier

01:53 Meteo 2

01:55 TG2 Storie. I racconti della settimana

02:35 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Vacanze di Natale 40 – Blob

20:30 Il meglio di Generazione Bellezza – Labirinti d’Italia

21:20 Diluvio Universale: mito o realtà? – Sapiens, un solo pianeta

23:30 TG3 Mondo

23:55 TG3 Agenda del Mondo

00:00 Meteo 3

00:05 Famiglia allargata

01:50 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 Stasera Italia weekend

21:30 Non ci resta che piangere

23:52 Spy

Canale 5

20:01 Tg5

20:33 Meteo.it

20:39 Striscia la notizia

21:36 Grande fratello

01:28 Tg5

02:06 Meteo.it

02:13 Striscia la notizia

Italia 1

21:28 Il Grinch

23:17 Pressing-

01:28 The Goldbergs

01:55 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole… ancora – Best

23:20 A.I. Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale

00:15 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

03:10 Anticamera con vista

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:55 Bruno Barbieri – 4 Hotel

01:15 Un Natale per ritrovarsi

NOVE

20:00 I migliori Fratelli di Crozza

21:35 Freddie Mercury – The Great Pretender

23:25 Freddie Mercury – A Kind Of Magic

00:25 Queen: From Rags to Rhapsody

20 — Venti

20:17 Big Bang Theory

21:10 Senza nome e senza regole

23:17 Macchine mortali

01:36 22.11.63

Rai 4

20:13 Delitti in Paradiso S8E3 – Riprese fatali

21:21 La Unidad S2E3

22:16 La Unidad S2E4

23:12 C’era una volta a… Hollywood

02:04 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:11 Frantic

23:28 Xtreme Measures – Soluzioni estreme

01:41 Intrigo a Damasco

Rai 5

21:14 In Scena Elio Pandolfi

22:18 Carmina Burana

23:28 Robin Hood (Teatro Petruzzelli)

00:33 David Gilmour Live at Pompei

01:32 Rai News Notte

01:33 Art Night Puntata 2 – Amore radicale

02:37 Tiziano senza fine

Rai Movie

21:10 Benvenuto Presidente!

22:55 Tutta un’altra vita

00:45 Magnolia

Rai Premium

21:20 Un Professore – S2E11 – Sartre: La libertà di scelta

22:20 Un Professore – S2E12 – Epicuro: Tra vita e morte

23:15 Purché finisca bene – Una Ferrari per due

01:15 Blu Notte – S6E4 – La storia della ‘Ndrangheta

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 L’ombra del sospetto

23:00 Planet Sex con Cara Delevingne

00:55 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

01:45 Il pornografo fai da te

Twentyseven

20:06 La signora del West

21:05 Rocky

23:14 Lanterna Verde

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Piccole Donne

00:40 Matilda 6 mitica

02:10 I nostri Presepi – Il mistero di una mangiatoia. Novena di Natale

02:30 Santo Rosario

02:50 Sulla Strada

LA7d

20:40 Lingo. Parole in Gioco

21:40 Grey’s Anatomy

01:00 Elsa & Fred

La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore

22:59 Grand Hotel – Intrighi e Passioni

00:33 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

21:25 Il Dottor Alì

23:50 La clinica del pus

Cine34

21:15 Fuga da Reuma Park

23:06 Tutta colpa del paradiso

01:03 Un maresciallo in gondola

Focus

20:14 Visti dal cielo – misteri di questo mondo

21:10 Il mondo visto dal cielo – PrimaTv

22:05 Wild Nuova Zelanda: L’ultimo paradiso

22:57 Dall’alba al tramonto

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:16 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 Poirot: Il Natale di Poirot

23:19 Maigret e l’uomo dalla doppia vita

01:07 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:18 Due uomini e 1/2

21:15 Tremors 4 – La leggenda

23:17 Cappuccetto rosso sangue

DMAX

20:30 Basket Zone

21:00 LBA Serie A

23:30 Colpo di fulmini

00:25 Moonshiners: la sfida

Rai Storia

20:15 Scritto, letto, detto: Gabriella Caramore

20:25 setTANTArai pt41

20:30 Passato e Presente – Re Artù. Storia di una leggenda – 23/01/2023

21:10 Biagio

22:40 Vedete, sono uno di voi

23:55 Tradizioni culinarie natalizie

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 setTANTArai pt42

00:30 Passato e Presente – Re Artù. Storia di una leggenda – 23/01/2023

01:10 Dirò del Rodi

01:35 Radiocorriere delle feste pt 5

01:50 Chi sceglie i giocattoli?

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)