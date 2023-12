Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 dicembre 2023: la lista completa

con la programmazione completa di oggi.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 21/12/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 21/12/2023

21:30 Un Professore – S2E11 – Sartre: La libertà di scelta

22:35 Un Professore – S2E12 – Epicuro: Tra vita e morte

23:35 Porta a Porta – Puntata del 21/12/2023

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta – Puntata del 21/12/2023

01:20 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1 del 21/12/2023

02:15 RaiNews24

02:47 Che tempo fa

02:50 Sottovoce

03:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Un Natale spettacolare

23:15 Sacritalia

00:25 Punti di vista

00:57 Meteo 2

01:00 I Lunatici

02:30 L’Uomo e il Mare

03:00 Radiocorsa

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 21/12/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Alex Britti – Puntata del 21/12/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 21/12/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 21/12/2023 EP6344

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio – La storia di Nunzia – 21/12/2023

23:30 Sopravvissute – La storia di Erica – 21/12/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Newton. La scienza in miniera pt.6

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:28 Stasera Italia

21:25 Dritto e rovescio

00:57 Slow tour padano

02:01 Tg4 – Ultim’ora notte

02:20 La ragazza del bersagliere

04:02 La fabbrica dei soldi

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:33 Meteo.it

20:39 Striscia la notizia

21:41 Chi ha incastrato Babbo Natale? – PrimaTv

23:43 Un Natale a 5 stelle

01:26 Tg5

02:10 Meteo.it

02:17 Striscia la notizia

03:10 UOMINI E DONNE

04:16 Vivere

6 Italia 1

20:29 NCIS – Unita’ Anticrimine

21:16 Le iene presentano : Inside

01:15 Final Destination 5

03:00 Studio aperto – la giornata

03:12 Sport Mediaset – La giornata

03:27 Celebrated: Le grandi biografie

03:50 Universo ai raggi X

04:34 Friends

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita Special

23:30 Atlantide Files

01:30 Tg La7

01:40 Otto e mezzo

02:20 ArtBox

03:00 L’Aria che Tira

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Star Trek – Il futuro ha inizio

23:45 Conciati per le feste

01:30 American Pie – Il manuale del sesso

03:15 Coppie che uccidono

04:15 Lady Killer

9 NOVE

20:05 Little Big Italy

21:35 Il paese di Natale

23:20 È Natale, Eve!

01:05 Operazione N.A.S.

03:40 Il contadino cerca moglie

20 20 — Venti

20:13 Big Bang Theory

21:11 Matrix

23:48 Decisione critica

02:12 22.11.63

04:20 Showreel

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds XI ep.22

21:21 Hawaii Five-0 V ep.19

22:06 Hawaii Five-0 V ep.20

22:52 Hawaii Five-0 V ep.21

23:34 Banklady

01:43 Anica appuntamento al cinema

01:47 Intervista col vampiro

03:40 Lake Placid – Il terrore corre sul lago

22 Iris

20:17 Walker Texas Ranger

21:12 48 ore

23:09 Atto di forza

01:17 La giusta causa

02:57 Cellular

04:26 Il vendicatore di Kansas City

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E9

21:14 Concerto di Natale Santa Cecilia – Händel: Messiah

23:30 Bill Wyman – The Quiet One

01:05 Talking Heads in concerto – Prima Parte

01:36 Talking Heads in concerto – Seconda parte

02:11 Rai News Notte

02:12 Prossima fermata Asia – S1E9

03:12 Lessico famigliare di Natalia Ginzburg

03:21 Wild Gran Bretagna – S1E3

24 Rai Movie

21:10 Replicas

22:55 Killing Season

00:20 Anica – Appuntamento al cinema

00:25 Runner Runner

02:05 L’Albatross – Oltre la tempesta

25 Rai Premium

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 16/12/2023

02:15 Storie italiane – Puntata del 21/12/2023

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Mercenary for Justice

23:15 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

00:15 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

01:45 La cultura del sesso

02:45 Sesso: un’ossessione americana

03:45 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:09 La signora del West

21:07 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

23:32 Mr. Crocodile Dundee II

01:31 Fantaghiro’

03:07 Detective in corsia

04:37 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Peter Pan

22:45 Scout – viaggio verso l’isola che non c’è

23:40 I nostri Presepi – Il mistero di una mangiatoia. Novena di Natale

00:10 Santo Rosario

00:10 L’ora solare

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Elsa & Fred

23:20 Gazzetta Sports Awards 2023

01:10 La cucina di Sonia – Natale

01:40 Le parole della salute

02:10 I menù di Benedetta

30 La 5

21:20 Tutti insieme inevitabilmente

23:04 UOMINI E DONNE

00:27 X-style

01:05 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:56 I Cesaroni

03:42 Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

04:24 Una vita

31 Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:30 HairStyle: The Talent Show

22:35 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:06 Fantozzi – Il ritorno

23:04 Piccolo grande schermo ’21

23:15 Fantozzi 2000 – La clonazione

00:58 A tu per tu

02:49 Nato per combattere

04:15 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:14 Stranezze di questo mondo

21:10 Come si costruisce lo stadio piu’ grande del mondo – PrimaTv

22:58 Quando le balene avevano le zampe

01:04 Indagini ad alta quota

01:49 Ingegneria perduta ii/iii

02:33 Tgcom24 Breaking News

02:36 Il respiro eterno delle antiche battaglie

03:21 Cuore di leonessa

04:09 Kosmos – l’universo degli antichi e dei moderni ’23

38 Giallo

21:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

23:25 I misteri di Brokenwood

01:30 L’Ispettore Barnaby

03:40 A Crime to Remember

39 TOP Crime

20:15 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 Found – PrimaTv

22:56 C.S.I. – Scena del crimine

00:37 East New York

02:09 Law & Order: Special Victims Unit

03:29 Tgcom24 Breaking News

03:31 Law & Order: Special Victims Unit

04:50 Distretto di Polizia

49 Italia 2

20:18 Mike & Molly

21:15 The Twilight Saga: Eclipse

23:43 Big Bang Theory

01:46 One Piece

03:02 Le nuove avventure di Lupin III

04:12 I soliti idioti

52 DMAX

21:25 Predatori di gemme

23:10 Il complotto dell’oro

01:20 Bodycam – Agenti in prima linea

03:20 Colpo di fulmini

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 setTANTArai pt39

20:30 Passato e Presente – Le sorelle Mitford – 21/12/2023

21:10 a.C.d.C. Mont Saint Michel: la verità nascosta

22:10 a.C.d.C. La via del Ferro

23:10 Italia viaggio nella bellezza I misteri dei giganti di Mont’e Prama

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 setTANTArai pt40

00:30 Alla scoperta del ramo d’oro – Alessandra Petrucci – Puntata del 21/12/2023

01:00 Passato e Presente – Le sorelle Mitford – 21/12/2023

01:35 L’Italia a tavola Storia di una cultura: le verdure

02:30 Uomo europeo p.2. L’alba dell’Europa

03:35 MILLE PAPAVERI ROSSI (60) Orchestra Nera. Pagine di Resistenza al nazismo

55 Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

02:02 Tgcom24 Breaking News

02:04 Grande Fratello Rewind