Ariccia, inaugurato il cantiere per le case popolari in via degli Olmi

Nel pomeriggio di martedì c’è stata l’inaugurazione del cantiere per la costruzione delle nuove case popolari in via degli Olmi ad Ariccia, con la posa della prima pietra.

È prevista la costruzione di 18 nuovi appartamenti di classe A, che andranno a sostituire le cosiddette “casette minime”. Oltre alla realizzazione di queste due nuove palazzine sarà eseguito un intervento su tutta la zona, in quanto ci sarà anche il recupero e il risanamento degli spazi verdi e dell’area del parcheggio. Il progetto che prevede un investimento di quattro milioni di euro è finanziato con il PNRR.

“Tutto questo nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di agevolare i cittadini con delle nuove case più innovative, nonché lo sviluppo del paese” – ha dichiarato il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli – “La costruzione dell’asilo nido, delle case popolari, la messa in sicurezza della viabilità stradale e pedonale di Via Appia Nuova e la messa in sicurezza delle strade Comunali sono solo i primi dei tanti progetti finanziati con il PNRR.

A breve verranno avviati anche gli altri cantieri che prevedono: la regimentazione delle acque per la limitazione dell’erosione all’interno del Parco Chigi, per un finanziamento di 500.000,00 euro; i lavori di sistemazione idraulica per l’eliminazione dei fenomeni di esondazione lungo i fossi di Via Appia Antica, Via Borgo San Rocco e Via Fontanaccio, per 800.000,00 euro; la realizzazione dell’asilo nido nell’ambito del nuovo Polo Scolastico Ariccia Sud, per un finanziamento di 1.846.500,00 euro e la realizzazione della mensa nell’ambito del nuovo Polo Scolastico Ariccia Sud, per 744.600,00 euro. Inoltre, c’è il finanziamento di 1.000.000 euro di Villa Ricordi. L’importo complessivo degli interventi è di 9.387.600,00 euro, che viene aumentato se aggiungiamo i fondi FOI (fondo opere indifferibili) richiesti dall’ufficio LL.PP. per complessivi 1.645.716,69 euro. Quindi, in conclusione abbiamo PNRR e PNC con FOI per un totale di 11.033.316,69 euro.” – Ha concluso il Sindaco.