Ariccia si appresta a vivere il periodo natalizio e anche il nuovo anno, con la versione invernale della kermesse “Ariccia da Amare Christmas time”, che presenta un vasto e ricco cartellone di eventi.

Ariccia da Amare Christmas time: un inverno ricco di eventi

La manifestazione terminerà domenica 11 febbraio con lo spettacolo teatrale “L’uomo sottile” presso il teatro Bernini. Ideatrici e organizzatrici degli eventi sono le consigliere Anita Luciano con delega ai rapporti istituzionali con le Associazioni del Territorio e Irene Falcone con delega alla Scuola.

Durante il periodo invernale Ariccia si animerà con eventi culturali, musicali, teatrali e sociali. Numerose le associazioni coinvolte, che hanno permesso all’Amministrazione Comunale di presentare un programma corposo e variegato, adatto a ogni tipo di pubblico: Amici per caso Aps, Archeoclub Aricino-Nemorense, Accademia Musicale Ariccina, Start Aps, Arteidea Eventi e Servizi, La Terzina, l’Istituto superiore di danza e cultura, Confraternita della Madonna di Galloro, Coro in Maschera di Ariccia, Cavalieri di Santa Apollonia e Vivere insieme coop. onlus.

“Ariccia da Amare rappresenta il trionfo dello spettacolo e della cultura dell’aggregazione e del coinvolgimento”. – ha dichiarato la consigliera Anita Luciano, delegata ai Rapporti Istituzionali con le associazioni del territorio.

“Anche per questo inverno sono previsti eventi di diversa natura, proprio per poter soddisfare un pubblico variegato e per arricchire ulteriormente questo Natale”. – ha detto la consigliera Irene Falcone, con delega alla Scuola.

Insieme, aggiungono le consigliere: “Un ringraziamento particolare va ai sodalizi culturali del nostro territorio e al sindaco Staccoli per averci supportato in questo progetto”.

“Sono molto soddisfatto per il calendario degli eventi di Ariccia da Amare Christmas time”. – Ha commentato il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli – “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo cartellone pieno di eventi, in particolare la consigliera Anita Luciano e la consigliera Irene Falcone, che hanno speso tempo ed energie per portare a casa un programma particolarmente ricco e di altissimo livello e che sicuramente riuscirà ad accontentare tutti”.- Ha dichiarato il primo cittadino.

Di seguito il programma:

ARICCIA DA AMARE – Christmas Time 2023

Spettacoli, Musica, Cultura e…

8 dicembre 2023 – 11 febbraio 2024

Venerdì 8 dicembre

Centro Storico

Festa della Madonna di Galloro

Confraternita della Madonna di Galloro

Centro Storico 15:30 – 19:00

Babbo Natale ad Ariccia

consegna delle letterine

Amici per caso Aps – info: tel. 338 9211293 – ovidiobianchi61@gmail.com

Sabato 9 dicembre

Teatro Bernini ore 18:30

Lectura Dantis

con Camillo M. Ciorciaro e Roberta Azzarone

ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria – tel. 328 3338669 – preno@arteideaeventieservizi.it

Domenica 10 dicembre

Centro Storico ore 15:30 – 19

Babbo Natale ad Ariccia

consegna delle letterine

Amici per caso Aps – info: tel. 338 9211293 – ovidiobianchi61@gmail.com

Sabato 16 dicembre

Teatro Bernini ore 18

Io sono Terra, e Aria, Acqua, Fuoco

con Laboratorio Teatrale Integrato – “Vivere insieme” Onlus

a cura di Luigi Criscuolo

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria – tel. 328 3338669 – preno@arteideaeventieservizi.it

Domenica 17 dicembre

Centro Storico – Vallericcia – Ospedale dei Castelli Romani ore 9:30 – 17:30

Babbo Natale ad Ariccia in giro con la sua slitta

Amici per caso Aps – info: tel. 338 9211293 – ovidiobianchi61@gmail.com

Palazzo Chigi ore 16

Alla Corte del Principe Sigismondo Chigi

Visita didattica alle Stanze del Cardinale e al Piano Nobile

Archeoclub aricino- nemorense

ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria – tel. 388 3636502 – vincentimariacristina@virgilio.it

Teatro Bernini ore 18:30

Bernini Soirée

Varietà e improvvisazioni con gli allievi del Centro di Formazione e Ricerca Teatrale “Accademia Bernini”

ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria – tel. 328 3338669 – preno@arteideaeventieservizi.it

Santuario Santa Maria di Galloro ore 19

Tra Ricordi e Note

Concerto di Natale con il Coro in Maschera di Ariccia diretto da F. Menicocci

Ingresso gratuito – tel. 338 4835249

Giovedì 21 dicembre

Palazzo Chigi ore 18:30

Voci di Natale tra i libri

Rassegna di cori scolastici

A cura del Coro in Maschera di Ariccia

Ingresso gratuito – tel. 338 4835249

Sabato 23 dicembre

Piazza di Corte ore 15:30

Babbo Natale ad Ariccia – foto ricordo con i bambini

Piazza di Corte ore 17:30

Concorso Presepi e Alberi di Natale – IV Edizione

Amici per caso Aps – info: tel. 338 9211293 – ovidiobianchi61@gmail.com

Palazzo Chigi ore 18:30

Concerto di Natale

Accademia Musicale Ariccina

ingresso gratuito – 338 4835249

Martedì 26 dicembre

Oratorio Don Bosco ore 18

Presepe Vivente

Amici per caso Aps – info: tel. 338 9211293 – ovidiobianchi61@gmail.com

Venerdì 5 gennaio

Biblioteca attiva ore 10 – 13; 15 – 18

Officina di Natale

Start Aps ingresso gratuito – tel. 06 9332010 – associazione.start@gmail.com

Palazzo Chigi ore 19

Dal vischio all’Epifania

Tradizioni e balli in costume

Istituto Superiore di Danza

ingresso a pagamento – tel. 3478783939 – susannadanze800@gmail.com

Sabato 6 gennaio

Biblioteca attiva ore 10 – 13; 15 – 18

Officina di Natale

Start Aps ingresso gratuito – tel. 06 9332010 – associazione.start@gmail.com

Porta Napoletana ore 15:30

Viva Viva la Befana Ricciarola

dolci offerti ai bambini e dalle 18:30 videochat con la Befana al 375 5496023

Amici per caso Aps – info: tel. 338 9211293 – ovidiobianchi61@gmail.com

Oratorio Don Bosco ore 18

Presepe Vivente

Amici per caso Aps – info: tel. 338 9211293 – ovidiobianchi61@gmail.com

Piazza della Repubblica ore 19

La tradizionale discesa della Befana dal Campanile di San Nicola

Arteidea Eventi e Servizi – Insane Team

ingresso libero

Mercoledì 10 gennaio

Palazzo Chigi ore 17

Polarizzazioni. Informazioni, Opinioni, e altri Demoni nell’Infosfera

Presentazione del libro di Walter Quattrocchi e Antonella Vicini

a cura di Giacomo Tortorici e Massimiliano Tommasi

Consorzio SCR

ingresso libero

Sabato 13 gennaio

Palazzo Chigi ore 16

Alla Corte del Principe Sigismondo Chigi

Visita didattica alle Stanze del Cardinale e al Piano Nobile

Archeoclub aricino- nemorense

ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria – tel. 388 3636502 – vincentimariacristina@virgilio.it

Palazzo Chigi prima visita ore 20 – seconda visita ore 22

Vita da Principi

Viaggio nel tempo in compagnia dei fantasmi della famiglia Chigi

ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria – tel. 328 3338669 – preno@arteideaeventieservizi.it

Domenica 14 gennaio

Palazzo Chigi prima visita ore 18 – seconda visita ore 20

Vita da Principi

Viaggio nel tempo in compagnia dei fantasmi della famiglia Chigi

ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria – tel. 328 3338669 – preno@arteideaeventieservizi.it

Domenica 21 gennaio

Palazzo Chigi ore 18:30

I grandi compositori tra le quattro mura domestiche

Concerto per pianoforte e flauto

a cura dell’Ass. La Terzina

con Mario Alberti, flauto e voce narrante

Guglielmo Filippi, pianoforte

L. Rino Caputo, critico letterario

Sabato 3 febbraio

Palazzo Chigi ore 16

Alla Corte del Principe Sigismondo Chigi

Visita didattica alle Stanze del Cardinale e al Piano Nobile

Archeoclub aricino- nemorense

ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria – tel. 388 3636502 – vincentimariacristina@virgilio.it

Venerdì 9 febbraio

Centro Storico dalle ore 16

Festa di Santa Apollonia

Processione, celebrazione eucaristica, tradizionale “Focaraccio” e festeggiamenti

I Cavalieri di Santa Apollonia

Domenica 11 febbraio

Teatro Bernini ore 18

L’uomo sottile

di Sergio Pierattini

con Massimo Reale

regia di Manuela Mandracchia

ingresso a pagamento – prenotazione obbligatoria – tel. 328 3338669 – preno@arteideaeventieservizi.it