Roma,compattatore va a fuoco. Rifiuti in strada per evitare il peggio

Una nuova emergenza ha colpito la capitale, con un incendio scoppiato all’interno di un camion compattatore carico di rifiuti. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della polizia locale, che si sono mobilitati sulla via Laurentina per arginare il pericolo. Ciò che rende questa situazione particolarmente preoccupante è che una circostanza simile si era verificata il lunedì precedente sulla circonvallazione Cornelia.

Il rogo ha preso piede intorno alle 12:30 lungo la via Laurentina, precisamente nell’area Tintoretto-Ardeatino, secondo quanto riportato da Roma Today.

Il conducente, accortosi del fumo, ha adottato una decisione drastica: scaricare direttamente sulla strada carta e cartone in fiamme. Questo atto coraggioso, compiuto con la consapevolezza di evitare che il fuoco si propagasse al veicolo pesante, ha reso possibile l’intervento rapido dei vigili del fuoco. Tuttavia, l’azione ha comportato un cumulo di rifiuti in fiamme sulla carreggiata, generando una colonna di fumo ben visibile a chilometri di distanza.

Gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti immediatamente, chiudendo precauzionalmente il tratto di via Laurentina all’altezza dello svincolo dell’autostrada Roma-Fiumicino. Tale misura è stata adottata per garantire la sicurezza e agevolare il lavoro dei pompieri. Una pattuglia della polizia stradale è stata dispiegata sul posto per gestire la situazione. Fortunatamente, non si sono verificati feriti durante l’operazione di spegnimento delle fiamme.

La stessa scena si era svolta solo pochi giorni prima sulla circonvallazione Cornelia, quando i rifiuti di un compattatore Ama erano andati in fiamme. Un parallelismo inquietante che solleva domande sulle misure di sicurezza adottate nella gestione dei rifiuti e pone l’attenzione sul rischio di incendi legati al trasporto di materiali potenzialmente infiammabili.

