Incendio alla Facoltà di Fisica dell’università di Tor Vergata

Alle ore 9:50 circa di questa mattina, la Squadra Antincendio (S.O.) è stata prontamente inviata in viale Yale, presso la Facoltà di Fisica dell’Università Tor Vergata, per fronteggiare un incendio che ha interessato il Laboratorio di Calcolo sito al piano terra del dipartimento. La rapida risposta degli operatori ha evitato danni a persone, con nessun coinvolgimento segnalato.

Il fuoco si è sviluppato all’interno del Laboratorio di Calcolo, dove erano presenti diverse apparecchiature. La risposta immediata della Squadra Antincendio ha permesso di isolare l’area interessata e di mettere in sicurezza le persone presenti.

L’intervento ha visto la presenza di due Autoprotettori, l’Autoscala, il Crrc (Comando Regionale dei Vigili del Fuoco), il Capo Turno provinciale e il Funzionario di guardia, coordinati per affrontare l’emergenza in modo efficace.

Durante le operazioni di spegnimento, è stato necessario evacuare precauzionalmente i laboratori circostanti a causa della densa nube di fumo generata dalla combustione. Tuttavia, è importante sottolineare che nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente e le procedure di sicurezza hanno garantito l’incolumità di studenti e personale presente nell’edificio.

Le cause dell’incendio e i danni causati alle attrezzature sono attualmente oggetto di indagine. Gli esperti della Squadra Antincendio stanno lavorando per determinare l’origine del rogo e per valutare le misure necessarie per ripristinare la normalità nelle aree colpite.

La prontezza e la competenza dimostrate dalla Squadra Antincendio nella gestione di questa situazione hanno sottolineato l’importanza di avere procedure di sicurezza solide e personale addestrato per affrontare eventuali emergenze.