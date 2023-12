Non ce l’ha fatta Melinda Deak, la donna di 47 anni coinvolta nel terribile incidente avvenuto ieri, 16 dicembre 2023, sulla Casilina in località Osteria della Fontana ad Anagni.

Anagni in lutto per la morte di Melinda Deak, la donna vittima del terribile incidente avvenuto ieri sulla Casilina in zona Osteria della Fontana

Comunità in lutto per la morte della donna, vittima del sinistro avvenuto ieri in località Osteria della Fontana. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Numerosi i messaggi di cordoglio in memoria della vittima, anche da parte del sindaco di Anagni, Daniele Natalia, che mostra la sua vicinanza alla famiglia della donna tramite questo post social: “Appresa la tragica sventura che ha colpito il nostro amico e collega Luca Villani ci stringiamo al suo dolore in un abbraccio forte, unito a tutti gli altri della nostra comunità che potranno alleviare la sua pena e quella del piccolo Christian“.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari della donna.

Foto di repertorio