Brutto incidente nella mattina di oggi, 16 dicembre 2023, ad Anagni, in località Osteria della Fontana: si registrano tre feriti, una persona sarebbe grave.

Anagni, brutto incidente sulla Casilina in località Osteria della Fontana: necessario anche l’intervento di un’eliambulanza

Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, un’auto e un camion si sarebbero scontrati in modo frontale. Tre sarebbero le persone rimaste ferite; grave una donna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il persona sanitario del 118; allertata anche un’eliambulanza per il trasporto della persona grave in una struttura attrezzata. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 12:40

Non ce l’ha fatta la donna rimasta coinvolta nel terribile incidente. Da Anas: “Sulla SS6 “Casilina” è temporaneamente chiuso il tratto al km 61,750, un tratto non di competenza di Anas , in entrambe le direzioni, ad Anagni, in provincia di Frosinone, a causa di un incidente mortale a seguito di uno scontro frontale fra due veicoli.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 13:57

Il tratto interessato è stato riaperto.

Foto di repertorio