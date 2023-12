Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 17 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 dicembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Natale e Quale Speciale Telethon

23:55 TG1 Sera

00:00 Telethon

01:15 Che tempo fa

01:20 Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

01:50 Applausi

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 La Caserma – S2E6

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

01:10 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 Viaggio in Sicilia – E3 – Catania tra acqua e fuoco

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 In mezz’ora

Rete 4

20:00 Tempesta d’amore – PrimaTv

20:30 Stasera Italia weekend

21:26 Zona bianca

00:59 American History X

Canale 5

20:01 Tg5

20:33 Meteo.it

20:38 Paperissima sprint domenica-

21:28 Riassunto – terra amara

21:30 Terra Amara – PrimaTv

23:52 Tg5

00:28 Meteo.it

00:34 Paperissima sprint domenica-

Italia 1

20:23 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Harry Potter e i doni della morte: Parte II

23:46 Pressing

01:53 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Era mio padre

23:30 The Iron Lady

01:35 Tg La7

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 La chiave del Natale

23:15 Una sorpresa sotto l’albero

01:00 Amore a Beacon Hills

NOVE

20:00 Che tempo che fa

22:20 Che tempo che fa – Il tavolo

00:30 Il contadino cerca moglie

20 — Venti

21:10 Self/Less

23:30 Contract to kill

01:26 The Sinner

Rai 4

20:03 Delitti in Paradiso S7E6 Omicidio premeditato

21:20 Charlie’s Angels (2019)

23:17 Spy

Iris

21:13 Spy Game

23:38 Burn After Reading – A prova di spia

01:25 Buccia di banana

Rai 5

20:37 Rai 5 Classic – Puntata 56

20:50 Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera-S1E4-Una serata speciale

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E3

23:06 Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà

00:50 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Padri e figlie

23:15 Judy

Rai Premium

21:20 I misteri di Martha’s Vineyard S1E3 – Capolavoro mortale

22:45 I misteri di Martha’s Vineyard S1E4 – Veleni in Paradiso

00:10 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E65

00:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E66

Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:20 The Captive – Scomparsa

23:25 La ragazza di Trieste

Twentyseven

20:05 La signora del West

21:06 Ocean’s 8

23:13 Blues Brothers – Il mito continua

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 La lista di Natale

23:00 Giulietta e Romanoff

00:45 Effetto Notte – TV2000

01:20 Angelus

LA7d

20:40 Lingo. Parole in Gioco

21:40 Miss Marple

01:20 I menù di Benedetta

La 5

21:10 Grande fratello

01:35 Amici di Maria

Real Time

20:20 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Un Natale al Sud

22:49 Puoi baciare lo sposo

00:30 Il ragazzo del pony express

02:06 Carnera – The Walking Mountain

04:04 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:13 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:10 Freedom

23:54 New kids in the wild

00:53 New Kids in the Wild

01:46 Coprirsi bene – Come gli animali si riparano

Giallo

21:10 Vera – Secret Santa

23:10 Vera

TOP Crime

21:13 Maigret e l’uomo dalla doppia vita

23:00 Poirot

01:01 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Big Bang Theory

23:16 Tremors 3: Back to Perfection

01:17 Lupin e il tesoro di anastasia

DMAX

20:20 Aeroporto di Roma: traffico illegale

21:20 Border Control: Nord Europa

00:20 Operazione N.A.S.

Rai Storia

20:15 Scritto, letto, detto: Marcello Valente

20:25 setTANTArai pt35

20:30 Passato e Presente – Lincoln e l’abolizione della schiavitù

21:10 Quando le mani si sfiorano

23:05 Storie della tv La Riforma (1974-1983)

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 setTANTArai pt36

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Tgcom24 Breaking News