Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 16 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 dicembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1

00:00 Ballando con le Stelle

Rai 2

19:00 911 2×15-16

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 FBI 5×14 1a tv

22:10 FBI International 2×13 1a tv

23:00 Tg2 Dossier

Rai 3

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:15 Chesarà

21:45 Sapiens

23:55 Tg3 Mondo

Canale 5

18:50 Caduta Libera Story

20:00 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:30 Grande Fratello

1:25 Tg5

Italia 1

19:30 CSI: Miami 8×04

20:30 NCIS – Unità anticrimine 4×01

21:25 Il GGG Grande Gigante Gentile

23:50 Il piccolo principe

Rete 4

18:58 Tg4

20:00 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia weekend

21:30 Johnny Stecchino

00:00 Confessione reporter

La7

16:45 Eden

20:00 TG La7

20:35 In Altre Parole – Massimo Gramellini

23:15 Gazzetta Sports Awards

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:00 4 Hotel 4×06

20:15 4 Ristoranti 8×09 + 6×06

22:40 Un Sogno in affitto 4×03

23:50 4 Hotel 1×01

Nove (ch. 149 Sky)

20:00 Fratelli di Crozza

21:40 Freddie Mercury L’uomo dietro il mito

23:00 Queen Nascita di un mito

Quali sono le serie Tv stasera in Tv sabato 16 dicembre

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 La Unidad 2×01-02 1a tv

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un Professore 2×07-08

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 2×07-08 Real Time (ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:20 Il dottor Alì 1×16 1a Tv (remake turco di The Good Doctor)

(ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:20 1×16 1a Tv (remake turco di The Good Doctor) Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:25 Fringe

(ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:25 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 L’ispettore Barnaby 19×02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Top crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Poirot 2×08-09

Le Serie Tv Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Il trono di spade 7×07



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112) 21:15 L’amore e la vita – Call the Midwife 8×03-04 1a tv

(ch. 112) 21:15 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Capitaine Marelau 1×08

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:20 Contract to kill

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Xteme Measures Soluzioni estreme

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Tutta un’altra vita

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Desideria la vita interiore



Twentyseven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Blues Brothers Il mito continua

La5 (ch. 30 dtt, 19 TivùSat e 159 Sky) ore 21:10 Rosamunde Pilcher Una tata per Noah

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:15 Una famiglia perfetta

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Tremors 3 Back to Perfection

I Film su Sky stasera in tv

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch 302) ore 21:15 Mia

(ch 302) ore 21:15 Cinema Christmas (ch. 303) ore 21:15 A Christmas Kiss Un Natale al Bacio

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 The Karate Kid Per vincere domani

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 American Sniper

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Black Phone

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 La mia Africa

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La vita segreta di Maria Capasso

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Last Vegas

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?