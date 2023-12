Tragedia a Roma, si chiude in bagno e si spara: morto 16enne

Tragedia a Roma: è morto il ragazzo che si era sparato nel bagno di casa. La notizia è stata diramata nel pomeriggio di ieri, 14 dicembre 2023, dall‘Ansa.

Roma, si chiude in bagno e si spara: morto un ragazzo di soli 16 anni. Indagini in corso per ricostruire la vicenda

Aveva solo 16 anni il ragazzo che, nel bagno di casa, si sarebbe sparato un colpo alla testa con la pistola del padre. Il giovane era stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale; purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Al momento sono ancora in corso le indagini delle Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica e il movente del tragico gesto.

Foto di repertorio

Per l’argomento prevenzione suicidi si rimanda all’approfondimento del Ministero della Difesa: in caso di necessità contattare sempre il 112