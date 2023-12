Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 15 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 dicembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Kids 2 – Semifinale

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Rookie S5E9 – Un passo indietro

22:10 The Rookie S5E10 – L’elenco

22:55 The Rookie S4E14 – Impresa azzardata

23:40 ATuttoCampo

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi – Efrem Fumagalli e Samantha Villa

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6340

21:20 Il bambino nascosto

23:15 Il profumo delle Zagare

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:04 Tempesta d’amore – PrimaTv

20:31 Stasera Italia

21:25 Quarto grado

00:56 Pensa in grande

Canale 5

20:01 Tg5

20:34 Meteo.it

20:39 Striscia la notizia

21:35 Ciao darwin 9

01:08 Tg5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 La furia dei Titani

23:30 L’ultimo dei Templari

01:42 Ciak speciale

01:45 A. P. Bio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:25 100% Italia

21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:15 GialappaShow

NOVE

20:05 Little Big Italy

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:40 Che tempo che fa

01:25 Leaving Neverland

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:14 Vendetta: Una storia d’amore

23:15 Il Corvo

01:18 The Sinner

Rai 4

20:35 Criminal Minds XI ep.18

21:22 Quelli che mi vogliono morto

23:03 Malignant

01:00 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:13 Woman in Gold

23:19 Syriana

01:45 Il gioco di Ripley

Rai 5

20:17 Prossima fermata Asia – S1E5

21:16 TEMA – 40 anni di Filarmonica della Scala: Carlo Maria Giulini

22:04 TEMA La Filarmonica della Scala e Milano

23:31 Prima della Prima – Così fan tutte

00:05 Save the Date 2023-2024 – Puntata 11

00:41 Rock Legends: Aretha Franklin

01:03 Rock Legends: Chuck Berry

01:25 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Judy

23:10 Atto di fede

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

01:25 Alita – Angelo della battaglia

Rai Premium

21:20 Atelier Fontana – Le sorelle della moda – 1^ Parte

23:15 Un Professore – S2E5 – Montaigne: Chi siamo

00:20 Un Professore – S2E6 – Thoreau: Un pianeta da salvare

01:15 Storie italiane per Telethon

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Il sesso degli angeli

23:30 Mai stata meglio

Twentyseven

21:08 Rocketman

23:23 Moglie a sorpresa

01:12 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Quel che resta del giorno

23:15 Effetto Notte – TV2000

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

21:20 Tornando a casa per Natale

23:03 UOMINI E DONNE

00:30 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:25 Il castello delle cerimonie

00:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:04 Letto a tre piazze

23:12 Toto’ e Peppino divisi a Berlino

01:02 L’ esercito più pazzo del mondo

Focus

20:12 Stranezze di questo mondo

21:10 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

22:55 Lo sapevi che?

23:14 Vichinghi – quello che sappiamo veramente

01:05 Mayday: air disaster – the accident files

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:15 Modern Murder – Due detective a Dresda

01:05 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:12 The Mentalist

21:13 Chicago P.D.

22:58 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:16 Mike & Molly

21:15 Raw – Una cruda verità – PrimaTv

23:17 New Moon

01:53 One Piece

DMAX

22:25 Operazione N.A.S.

23:30 Avamposti

00:55 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 setTANTArai pt33

20:30 Passato e Presente – La strage di Fiumicino

21:10 Storie della tv La Riforma (1974-1983)

22:10 Dopo il caos: Le Havre, città concetto

23:05 Americans 1943-1945

23:55 Il piano Marshall

00:05 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)