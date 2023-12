Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 dicembre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 14/12/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 14/12/2023

21:30 Un Professore – S2E9 – Leibniz: Rimorsi e Rimpianti

22:35 Un Professore – S2E10 – Orazio: Carpe diem

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:20 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1 del 15/12/2023

02:15 RaiNews24

02:47 Che tempo fa

02:50 Sottovoce

03:20 Movie Mag – Puntata del 13/12/2023

03:50 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Natale a Londra

23:05 La Conferenza Stampa – Lillo – Puntata del 22/02/2023

23:35 La Conferenza Stampa di Pilar Fogliati – Puntata del 22/11/2023

00:05 Speciale Premio Carosone – 14/12/2023

00:35 Punti di vista – Puntata del 14/12/2023

01:09 Meteo 2

01:10 I Lunatici

02:30 Radiocorsa – Puntata del 14/12/2023

03:30 Casa Italia

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 14/12/2023

20:20 Nuovi Eroi – Roberta Leporati – Puntata del 14/12/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 14/12/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 14/12/2023 EP6339

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio – La storia di Vera – 14/12/2023

23:30 Sopravvissute – La storia di Sabrina – 14/12/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Newton. I numeri di Fibonacci pt.5

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:02 Tempesta d’amore – PrimaTv

20:30 Stasera Italia

21:25 Dritto e rovescio

00:57 Slow tour padano

01:58 Tg4 – Ultim’ora notte

02:17 Leoni al sole

04:01 Eutanasia di un amore

5 Canale 5

20:01 Tg5

20:33 Meteo.it

20:39 Striscia la notizia

21:35 Zelig

00:53 Tg5

01:32 Meteo.it

01:36 Striscia la notizia

02:39 UOMINI E DONNE

03:45 Vivere

04:31 All American

6 Italia 1

20:28 NCIS – Unita’ Anticrimine

21:17 Le Iene presentano: Inside

01:09 Final Destination 5

02:56 Studio aperto – la giornata

03:08 Sport Mediaset – La giornata

03:23 Universo ai raggi X

04:07 Everwood

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’Aria che Tira

04:25 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:30 Prepartita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa League

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo Tutti i Gol di Champions League

01:10 Terzo Tempo Tutti i Gol di Europa e Conference League

01:40 Decameron Pie

03:30 Coppie che uccidono

04:20 Lady Killer

9 NOVE

20:00 Little Big Italy

21:25 Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale

23:35 Il contadino cerca moglie

01:10 Operazione N.A.S.

20 20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:13 Il Corvo

23:14 Catwoman

01:22 The Sinner

02:43 Supergirl

04:03 R.I.S. Roma – Delitti imperfetti

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.17

21:20 Hawaii Five-0 – S5E16 – Brace

22:06 Hawaii Five-0 – S5E17 – Appostamento

22:54 Hawaii Five-0 – S5E18 – Giustizia per tutti

23:33 Insieme dopo la morte

01:11 Anica appuntamento al cinema

01:15 American Animals

03:10 L’ora della verità -The vanished

22 Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:14 Ancora vivo

23:20 Rocky Balboa

01:18 The Best Man

03:16 King Kong 2

04:56 Nonno Felice

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata Asia – S1E4

21:14 Giselle (Teatro dell’Opera di Roma, 2022)

23:18 Paul Butterfield – Suonare con il cuore

00:55 Rock Legends: Talking Heads

01:17 Rai News Notte

01:20 Joan Miró – Il fuoco interiore

02:13 Prossima fermata Asia – S1E4

03:13 Evolution – Puntata 69

24 Rai Movie

21:10 Captain Phillips – Attacco in mare aperto

23:25 Runner Runner

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 Chato

02:50 Ma papà ti manda sola?

25 Rai Premium

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 09/12/2023

01:50 Storie italiane – Puntata del 14/12/2023

03:50 Piloti 2

26 Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:25 The Asian Connection

23:10 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

00:05 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

02:00 Hustler: il porno secondo Larry Flynt

03:40 La cultura del sesso

04:40 Sexplora

27 Twentyseven

21:07 Moglie a sorpresa

23:09 40 anni vergine

01:19 Hazzard

02:56 Detective in corsia

04:28 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La cura del Natale

22:30 San Francesco Saverio – Fino all’estremità della Terra

23:30 La compieta preghiera della sera

23:50 Santo Rosario

23:50 L’ora solare

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 I ragazzi stanno bene

23:35 Elsa & Fred

01:35 La cucina di Sonia

02:05 Le parole della salute

02:35 La Mala Educaxxxion

03:50 I menù di Benedetta

30 La 5

21:25 Miracoli a Natale

23:10 UOMINI E DONNE

00:37 X-style

01:16 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:50 I Cesaroni

03:42 Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

04:25 Una vita

31 Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 HairStyle: The Talent Show

22:30 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:06 Fantozzi alla riscossa

22:53 Piccolo grande schermo ’21

22:57 A tu per tu

01:04 Dottor Jekyll e gentile signora

02:43 Puro cashmere

04:18 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:11 Stranezze di questo mondo

21:10 Engineering extreme – Rehauling a high speed train – PrimaTv

22:11 Per sempre tua! – Storia della plastica da Giulio Natta in poi – PrimaTv

23:14 Il futuro di tutti noi – Viaggio in Sicilia alla scoperta dell’energia del … – PrimaTv

23:43 Lo sapevi che?

00:02 Il Duomo di Milano

01:40 Mayday: air disaster – the accident files

02:23 Ingegneria perduta ii/iii

03:07 Tgcom24 Breaking News

03:10 Segreti nel ghiaccio

03:52 Big Cat Country

04:40 Il lato selvaggio dell’America latina

38 Giallo

21:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

23:25 I misteri di Brokenwood

01:25 L’Ispettore Barnaby

03:15 A Crime to Remember

39 TOP Crime

20:13 The Mentalist

21:13 Hamburg Distretto 21

23:03 C.S.I. – Scena del crimine

00:56 East New York

02:23 Law & Order: Unita’ speciale

03:44 Tgcom24 Breaking News

03:46 La strada del silenzio

04:36 Distretto di Polizia

49 Italia 2

20:18 Mike & Molly

21:15 New Moon

23:53 Big Bang Theory

01:55 One Piece

03:11 Le nuove avventure di Lupin III

04:18 I soliti idioti

52 DMAX

21:25 Predatori di gemme

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

02:55 Real Crash TV

04:40 Car Crash TV

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 setTANTArai pt32

20:30 Passato e Presente – La dottrina Monroe – 14/12/2023

21:10 a.C.d.C. I figli del Sole p.3 Gli Inca

22:10 a.C.d.C. Celestino V, il Papa fuori dal mondo

23:15 Italia viaggio nella bellezza – Il sacro Gargano

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 setTANTArai pt33

00:35 Alla scoperta del ramo d’oro – Daniele Schön – Puntata del 21/11/2023

01:05 Passato e Presente – La dottrina Monroe – 14/12/2023

01:40 L’Italia a tavola Storia di una cultura: il pane, le torte, la pizza

02:35 La festa, la farina e la forca. La Gigo

03:30 La storia sotto inchiesta. L’affare Crabb

55 Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:57 Tgcom24 Breaking News

01:59 Grande Fratello Rewind