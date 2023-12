Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 dicembre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 12/12/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 12/12/2023

21:30 Un Professore – S2E7 – Freud: I Padri

22:35 Un Professore – S2E8 – Kirkegaard: che ci faccio qui?

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:20 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1 del 12/12/2023

02:15 RaiNews24

02:46 Che tempo fa

02:50 Il caffè

03:45 Sottovoce

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Burraco fatale

23:00 Gli occhi del musicista – Puntata del 12/12/2023

00:10 Generazione Z – Puntata del 12/12/2023

01:33 Meteo 2

01:35 I Lunatici

02:30 Appuntamento al cinema

02:35 Casa Italia

03:55 The President’s Staff

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 12/12/2023

20:20 Nuovi Eroi – Stefano Tavilla – Puntata del 12/12/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 12/12/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 12/12/2023 EP6337

21:20 Avanti Popolo – Puntata del 12/12/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Protestantesimo – “La nuova Italia” – 10/12/2023

01:45 Sulla via di Damasco – “Tempo di avvento” – 10/12/2023

02:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:03 Tempesta d’amore – PrimaTv

20:30 Stasera Italia

21:25 E’ sempre Cartabianca

00:56 Dalla parte degli animali

02:16 Ciak speciale

02:20 Tg4 – Ultim’ora notte

02:39 Chi piu’ spende… piu’ guadagna!

04:17 Fanfan la Tulipe

5 Canale 5

20:01 Tg5

20:26 Meteo.it

20:32 Striscia la notizia

20:50 Inter – Real Sociedad

23:00 Champions Live

00:44 X-style

01:20 Tg5

01:58 Meteo.it

02:02 Striscia la notizia

02:29 UOMINI E DONNE

03:35 Ciak speciale

6 Italia 1

20:30 NCIS – Unita’ Anticrimine

21:20 Le Iene

01:15 Brooklyn Nine-Nine

02:34 Studio aperto – la giornata

02:46 Sport Mediaset – La giornata

03:06 Celebrated: Le grandi biografie

03:27 Wild Nord America

04:18 Everwood

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:25 L’Aria che Tira

04:25 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:20 100% Italia

21:35 Un corgi sotto l’albero

23:20 Un principe sotto copertura

01:05 Un incontro regale

02:45 Lady Killer

04:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:00 Little Big Italy

21:25 Via dall’incubo

23:45 Michael Jackson – L’uomo allo specchio

01:15 Naked Attraction Italia

20 20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:12 The Corruptor – Indagine a Chinatown

23:27 10.000 A.C.

01:41 Pressing-20 in rete-

02:10 Gotham

03:34 Mom

04:51 Showreel

21 Rai 4

20:37 Criminal Minds XI ep.15

21:23 Suburra

23:43 Wonderland – Puntata del 12/12/2023

00:14 The Dark and the Wicked

01:54 Anica appuntamento al cinema

01:58 Perry Mason S1E7

02:54 L’uomo sul treno

22 Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:14 L’ ultima caccia

23:23 Un dollaro d’onore

01:58 Civilta’ perduta

04:12 Gorilla nella nebbia-la storia di diane fossey

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Asia – S1E2

21:15 Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà

23:02 Rock Legends: Aretha Franklin

23:26 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

00:22 U2 Live in London

01:21 Rai News Notte

01:23 Edvard Munch. Un grido nella natura

02:26 Prossima fermata Asia – S1E2

03:26 Evolution – Puntata 68

24 Rai Movie

21:10 Alita – Angelo della battaglia

23:15 Robocop 2

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

01:20 Flags of Our Fathers

03:30 The Reach – Caccia all’uomo

25 Rai Premium

21:20 I Wildenstein S1E2 – Tempo di verità

23:00 Un amore sul ghiaccio

00:30 Storie italiane – Puntata del 12/12/2023

02:35 Un milione di piccole cose S3E15 – Non sei solo

03:15 Piloti

03:30 Un ciclone in convento S5E5 – Il padre ritrovato

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Zona ostile

23:10 Grosse bugie

01:15 Passione violenta

03:05 Bonnie and The Thousand Men

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:02 La signora del West

21:05 Che pasticcio, Bridget Jones!

23:12 Dennis la minaccia

00:55 Hazzard

02:33 Detective in corsia

04:04 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Giulietta e Romanoff

22:40 Retroscena

23:20 La compieta preghiera della sera

23:40 Santo Rosario

23:40 L’ora solare

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

02:50 I menù di Benedetta

30 La 5

21:23 Grande fratello

01:13 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:57 I Cesaroni

03:43 Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

04:26 Una vita

31 Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:50 La clinica del pus

34 Cine34

21:07 Il conte Max

23:18 Quelle strane occasioni

01:25 Roba da ricchi

03:10 La nottata

04:30 Goodbye & Amen

35 Focus

20:00 Cose di questo mondo

21:05 Dall’alba al tramonto – PrimaTv

23:00 Lo sapevi che?

23:12 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

01:00 Mayday: air disaster – the accident files

02:00 Ingegneria perduta ii/iii

02:40 Tgcom24 Breaking News

02:43 Segreti nel ghiaccio

03:30 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

04:14 Il lato selvaggio dell’america latina

38 Giallo

21:10 Vera

23:10 Astrid et Raphaelle

01:20 L’Ispettore Barnaby

03:10 A Crime to Remember

39 TOP Crime

20:13 The Mentalist

21:13 FBI: Most Wanted

22:56 C.S.I. – Scena del crimine

00:40 C.S.I. Miami

02:17 Law & Order: Unita’ speciale

03:36 Tgcom24 Breaking News

03:38 La strada del silenzio

04:30 Distretto di Polizia

49 Italia 2

20:01 Mike & Molly

21:24 One Piece – PrimaTv

22:30 Naruto Shippuden – PrimaTv

00:02 Shameless

02:14 One Piece

03:31 Le nuove avventure di Lupin III

04:38 I soliti idioti

52 DMAX

21:25 Nudi e crudi

23:15 WWE Smackdown

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

02:55 Real Crash TV

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 setTANTArai pt30

20:30 Passato e Presente – La guerra dello Yom Kippur – 12/12/2023

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità La Regina Elisabetta I

22:05 Automobile, storia di una passione

23:05 Il segno delle donne Marta Abba – 06/12/2023

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 setTANTArai pt31

00:30 Alla scoperta del ramo d’oro – Giulia Carluccio – 12/12/2023

01:00 Passato e Presente – La guerra dello Yom Kippur – 12/12/2023

01:35 Inferno nei mari – Cacciatori di U-Boot

02:25 Ardito Desio

03:25 1969, niente come prima. Dicembre

55 Mediaset Extra

21:08 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:55 Tgcom24 Breaking News

02:00 Grande Fratello Rewind

