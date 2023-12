Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 8 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 dicembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 The Voice Kids 2 – Terza Blind Auditions

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Rookie S5E7 – Fuoco incrociato

22:10 The Rookie S5E8 – Il collare

22:55 The Rookie S4E13 – Lotta o fuggi

23:40 ATuttoCampo

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi – Biagio Tagliente

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6335

21:20 Il materiale emotivo

23:05 Le mie poesie non cambieranno il mondo

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:01 Tempesta d’amore – PrimaTv

20:30 Stasera Italia

21:24 Quarto grado

00:56 Pensa in grande

Canale 5

20:01 Tg5

20:34 Meteo.it

20:39 Striscia la notizia

21:31 Ciao darwin 9

01:05 Tg5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Independence Day: Rigenerazione

23:48 Lanterna Verde

01:58 A.P. Bio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:00 Little Big Italy

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:20 Che tempo che fa

00:40 Leaving Neverland

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:12 Hard Kill

23:10 The Chronicles of Riddick

01:24 Gotham

Rai 4

20:31 Criminal Minds XI ep.13

21:18 Kingsman – Il Cerchio d’Oro

23:42 L’uomo sul treno

Iris

20:18 Walker Texas Ranger

21:12 The Terminal

23:40 Il falò delle vanità

01:58 La battaglia delle aquile

Rai 5

20:33 Divini Devoti – E3

21:14 Le Corsaire (Teatro alla Scala)

23:05 Prima della Prima – Raffa in the sky

23:40 Save the Date 2023-2024 – Puntata 10

00:17 L’ultimo weekend di John Lennon

Rai Movie

21:10 Closer

23:00 Magnolia

Rai Premium

21:20 Lea – I nostri figli – S2E7 – Ogni fine è un nuovo inizio

22:15 Lea – I nostri figli – S2E8 – L’isola dell’amore

23:10 Un Professore – S2E3 – Heidegger: l’esistenza autentica

00:10 Un Professore – S2E4 – David Hume: la bellezza

01:05 Un milione di piccole cose S3E9 – La pecorella smarrita

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Grosse bugie

23:20 Passione violenta

01:05 Naked in America – Nudisti per caso

Twentyseven

20:03 La signora del West

21:05 St. Vincent

22:56 Free Willy – La grande fuga

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La passione di Bernadette

23:05 Effetto Notte – TV2000

23:40 La compieta preghiera della sera

LA7d

21:00 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

La 5

21:10 Jack Frost

23:04 La stella del Natale

00:40 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 I Cesaroni

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:15 Il castello delle cerimonie

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Bianco rosso e Verdone

23:12 Ciak speciale ’23

23:21 Acqua e sapone

01:20 Colpo di fulmine

Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:10 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

22:53 Lo sapevi che?

23:05 Vita da soldati nell’antica roma

00:11 Ercolano – Vivere una città antica

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Modern Murder – Due detective a Dresda

01:00 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:12 Chicago P.D.

22:56 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:19 Mike & Molly

21:15 Verità sepolte

23:10 Twilight

01:42 One Piece

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:25 Avamposti

01:15 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Jean-Leon Gérôme, Tanagra

20:10 Il giorno e la storia

20:30 setTANTArai pt26

20:35 Passato e Presente – L’età dell’innocenza l’America di Edith Wharton

21:10 Storie della tv Il successo (1964-1973)

22:10 Nel secolo breve 1943 – La Resistenza a Cefalonia e Corfù – 23/08/2023

23:35 Storie sospette – Fausto Coppi

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 setTANTArai pt27

00:35 Iconologie quotidiane Frank Loyd Wrigth, Taliesin west

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Tgcom24 Breaking News