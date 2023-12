Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 7 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 dicembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 dicembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:20 TG 1

20:30 Don Carlo (Scala di Milano)

22:20 Il principe abusivo

23:30 TG1 Sera

23:35 Il principe abusivo

00:15 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Noi siamo leggenda – S1E7

22:30 Noi siamo leggenda – S1E8

23:40 La conferenza stampa – Stefano De Martino – Puntata del 30/11/2022

00:20 La Conferenza Stampa di Matteo Paolillo – Puntata del 08/11/2023

00:50 Punti di vista

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Nuovi Eroi – Maria Tiziana Andriani

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6334

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio – La storia di Marianna

23:30 Sopravvissute – Le storie di Giovanna e Fatima

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:01 Tempesta d’amore – PrimaTv

20:30 Stasera Italia

21:25 Dritto e rovescio

00:56 Slow tour padano

Canale 5

20:01 Tg5

20:33 Meteo.it

20:34 Striscia la notizia

21:36 Zelig

00:53 Tg5

Italia 1

20:25 NCIS – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene presentano: Inside

00:43 The Final Destination

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Ante Factor

21:15 X Factor 2023

00:30 American Pie 5 – Nudi alla meta

NOVE

20:05 Little Big Italy

21:35 12 regali di Natale

23:20 Un Principe per Natale

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:11 The Chronicles of Riddick

23:32 DOA: Dead or Alive

Rai 4

20:37 Criminal Minds XI ep.12

21:22 Hawaii Five-0 – S5E13 – Il giorno del giudizio

22:07 Hawaii Five-0 – S5E14 – Blackout

22:54 Hawaii Five-0 – S5E15 – Il signore della guerra

23:35 L’ora della verità -The vanished

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:12 Lo specialista

23:21 Rocky V

Rai 5

20:32 Divini Devoti – E10

21:14 Into the Hairy – Festival dei Due Mondi

22:03 L’OSN riapre al pubblico con Luisi e l’enfant prodige Malofeev – NUOVA VERSIONE

23:21 Lennon a New York

Rai Movie

21:10 Fuori controllo

23:10 The Code

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Nowhere Boy

Rai Premium

21:20 Ballando con le Stelle – Puntata del 02/12/2023

02:00 Storie italiane

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Belly of the Beast – Ultima missione

23:15 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

00:15 Il gioco di Silvia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Lettere per la libertà

22:35 Per legge e per amore

23:25 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Il padre della sposa

23:35 Cocoon – L’energia dell’universo

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:35 HairStyle: The Talent Show

22:40 The Bad Skin Clinic

Cine34

20:58 Ciak speciale ’23

21:07 Infelici e contenti

22:59 Piccolo grande schermo ’21

23:08 Maledetto il giorno che t’ho incontrato

Focus

20:14 Cose di questo mondo

21:05 La Ca’ Grande dei milanesi – Un tesoro da scoprire – PrimaTv

22:08 Il Duomo di Milano – PrimaTv

23:03 Il Duomo di Milano

00:01 Lo sapevi che?

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:00 I misteri di Brokenwood

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:17 The Mentalist

21:12 Hamburg Distretto 21

23:01 C.S.I. – Scena del crimine

00:50 East New York

DMAX

21:25 Predatori di gemme

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane – Alexandre-Louis Leloir Giacobbe e l’angelo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 setTANTArai pt25

20:35 Passato e Presente – Processo a Petain

21:10 a.C.d.C. I figli del Sole p.1 Gli Aztechi

22:10 a.C.d.C. I figli del Sole p.2 I Maya

23:10 Italia viaggio nella bellezza Sublime Aquileia

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)