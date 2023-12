Programmi in tv stasera, 4 dicembre 2023. Guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 dicembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 dicembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 dicembre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 04/12/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 04/12/2023

21:30 Il metodo Fenoglio – L’estate fredda – S1E3 – Fratelli

22:25 Il metodo Fenoglio – L’estate fredda – S1E4 – L’innocente

23:25 XXI Secolo – Quando il presente diventa – Puntata del 04/12/2023

23:55 TG1 Sera

00:00 XXI Secolo – Quando il presente diventa – Puntata del 04/12/2023

01:00 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1 del 04/12/2023

01:55 RaiNews24

02:30 Mille e un libro

03:30 Sottovoce

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Raiduo con Ale&Franz – Puntata del 04/12/2023

23:30 Tango – Puntata del 04/12/2023

00:57 Meteo 2

01:05 I Lunatici

02:30 Calcio Totale

03:30 Casa Italia

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 04/12/2023

20:20 Nuovi Eroi – Antonio Petralia – Puntata del 04/12/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 04/12/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 04/12/2023

21:20 FarWest – Puntata del 04/12/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 O anche no – Puntata del 03/12/2023

01:45 Protestantesimo – “La violenza ci riguarda” – 26/11/2023

02:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:01 Tempesta d’amore – PrimaTv

20:30 Stasera Italia

21:25 Quarta Repubblica

00:58 Invictus – L’invincibile

03:18 Tg4 – Ultim’ora notte

03:37 Blindspot

04:18 Music line

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:33 Meteo.it

20:39 Striscia la notizia

21:35 Grande fratello

01:30 Tg5

02:06 Meteo.it

02:12 Striscia la notizia

03:08 UOMINI E DONNE

04:17 All American

6 Italia 1

20:35 NCIS – Unita’ Anticrimine

21:25 Vendetta

23:36 Cold Case – Delitti irrisolti

00:26 Sport Mediaset Monday Night

01:00 Studio aperto – la giornata

01:16 A.P. Bio

01:47 Celebrated: Le grandi biografie

02:32 Wild North America

03:20 Studio aperto – la giornata

03:30 Everwood

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:45 K-19

01:30 Otto e mezzo

02:10 Camera con vista

02:35 Bell’Italia in viaggio

03:35 L’Aria che Tira

8 TV8

20:15 100% Italia

21:30 GialappaShow

02:40 Una notte in giallo

04:25 Lady Killer

9 NOVE

20:10 Little Big Italy

21:25 Il contadino cerca moglie

00:45 Naked Attraction Italia

20 20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:14 The Time Machine

23:10 Codice: Swordfish

01:16 Magazine champions league 2024

01:42 Cile

03:34 Mom

04:48 Showreel

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds XI ep.9

21:20 Wrong Turn – The Foundation

23:13 Running with the Devil – La legge del cartello

00:52 Anica appuntamento al cinema

00:55 Perry Mason S1E1 – Capitolo 1

01:56 Unfaithful – L’amore infedele

03:50 The UnXplained – S2E1

22 Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:13 Rocky Balboa

23:09 Scuola di cult

23:22 Il laureato

01:17 Note di cinema

01:30 Cape Fear – Il promontorio della paura

03:34 Le sabbie del Kalahari

23 Rai 5

20:33 Divini Devoti – E7

21:14 Ariaferma

23:13 Sciarada – Il circolo delle parole – Ignazio Silone. La voce del cafone

00:17 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

01:10 Rock Legends: Neil Young

01:33 Rai News Notte

01:36 Art Night Puntata 41 – Lucio Fontana

02:29 Divini Devoti – E7

03:16 Evolution – Puntata 61

24 Rai Movie

21:10 Io sono la legge

23:00 Bravados

00:40 Il caso Spotlight

02:50 Il mio profilo migliore

25 Rai Premium

21:20 Labirinto d’amore

22:50 Techetechetè – Puntata del 07/09/2023

23:40 Circeo – S1E5

00:40 Circeo – S1E6

01:35 Cuccioli in festa

02:55 Storie italiane – Puntata del 04/12/2023

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Autumn in New York

23:15 Amore e sesso in Scandinavia

00:15 Ladyboy: il terzo sesso

01:20 Science, Sex and the Ladies – Tutto sull’orgasmo femminile

03:05 Alice Little – Storia di un bordello americano

03:40 Sesso Made in Germany

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:03 La signora del West

21:05 Il segreto del mio successo

23:14 Ocean’s Twelve

01:27 Hazzard

02:14 Camera Cafe’

02:49 Hazzard

03:36 Detective in corsia

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Giuseppe venduto dai fratelli

22:40 Ninne nanne ai tempi della guerra

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:40 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

00:00 L’ora solare

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:20 La cucina di Sonia

01:50 ArtBox

02:20 Like – Tutto ciò che Piace

02:50 I menù di Benedetta

30 La 5

21:20 My Best Friend’s Christmas

23:06 UOMINI E DONNE

00:26 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

02:18 I Cesaroni

04:06 Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

31 Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Body Bizarre

34 Cine34

21:08 Ti presento Sofia

23:00 Vi racconto ’23

23:13 Per grazia ricevuta

01:29 Adulterio all’italiana

03:00 Dentro lo schermo – filler cine34

03:57 Segreti di cinema – Cine34

04:06 I Mongoli

35 Focus

20:13 Cose di questo mondo

21:05 Ercolano – Vivere una citta’ antica – PrimaTv

22:22 Vita da soldati nell’antica roma – PrimaTv

23:26 Lo sapevi che?

23:42 Preistoria – Quello che non sapevamo

00:43 I primi animali sulla terra

01:42 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

02:26 Ingegneria XXL China Edition

03:13 Tgcom24 Breaking News

03:17 C’era una volta il futuro

03:56 Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America

04:44 Alla scoperta delle Highlands

38 Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:05 The Chelsea Detective

00:55 L’Ispettore Barnaby

02:50 A Crime to Remember

04:35 Disappeared

39 TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:12 C.S.I. Miami

22:59 C.S.I. – Scena del crimine

00:42 Maigret e le due sorelle

02:22 Law & Order: Unita’ speciale

03:43 Tgcom24 Breaking News

03:45 The Cleaning Lady

04:27 Distretto di Polizia

49 Italia 2

20:02 Mike & Molly

21:25 I Griffin

23:15 Big Bang Theory

01:17 One Piece

02:40 Le nuove avventure di Lupin III

04:12 The Middle

52 DMAX

21:25 Una famiglia fuori dal mondo

23:15 WWE Raw

01:15 Border Control Gibilterra

03:05 Real Crash TV

54 Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane Portale della cattedrale di Reims

20:10 Il giorno e la storia

20:30 setTANTArai pt22

20:35 Passato e Presente – Gli ultimi pagani – 04/12/2023

21:10 Italia viaggio nella bellezza Sublime Aquileia

22:10 L’Italia a tavola Storia di una cultura: la pasta

23:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Guglielmo e Rodolfo, il duello dei principi

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 setTANTArai pt23

00:35 Iconologie quotidiane Leonardo, Adorazione dei Magi

00:40 Alla scoperta del ramo d’oro – Maria Giuseppina Muzzarelli – 04/12/2023

01:10 Passato e Presente – Gli ultimi pagani – 04/12/2023

01:45 La Regola di San Francesco – 29 novembre 1223

02:45 Italiani. Giovanni Bollea

03:40 La Guerra al tavolo della pace. La conferenza di Terranova

55 Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

03:02 Tgcom24 Breaking News

03:04 Grande Fratello Rewind