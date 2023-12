Roma, albero cade e si schianta sull'area giochi in zona Prati

Un albero cade e si schianta sull’area giochi in zona Prati, nel Municipio I di Roma. Dopo otto giorni, ancora non è stato rimosso.

A denunciare il fatto Federica Festa, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Municipio I, che in una nota scrive

“Erano le 12 del 25 novembre quando un albero si è schiantato sull’area giochi di viale degli Ammiragli, in zona Prati, vicino a via Cipro. Fortuna ha voluto che non ci fosse nessuno. Ma tuttora, a distanza di 9 giorni, l’albero resta lì e l’area giochi è interdetta, con grande disagio per anziani e bambini. L’inerzia preoccupante di questa giunta non fa più notizia, ma la fa l’insofferenza dei residenti, che sono ormai esausti e privati di un importante spazio sociale.

Cosa sta aspettando il Sindaco fantasma per togliere quell’albero? Che ne cada un altro, per risparmiare sulle spese di rimozione?”