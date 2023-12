Roma, gli attivisti di Ultima Generazione bloccano l'A12

Sono state pubblicate sui canali social di Ultima Generazione le foto e i video che ritraggono gli attivisti che si incollano le mani sull’asfalto dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, all’altezza di Torrimpietra, schierando striscioni col tipico colore arancione con su scritto “Fondo Riparazione”.

I giovani attivisti ambientali hanno bloccato temporaneamente il traffico, poi ripristinato, secondo quanto riporta Roma Today, dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto. Alcuni momenti di tensione si sono creati tra gli attivisti e alcuni automobilisti, rimasti bloccati a causa della manifestazione di Ultima Generazione.

In un video sui social pubblicato dall’organizzazione ambientalista, un ragazzo rivendica il gesto affermando che:

“Una manciata di persone sta condannando il nostro futuro e noi vogliamo riprendercelo. Ho 24 anni e studio scienze naturali e un mese fa eravamo a Campo Bisenzio a spalare il fango dell’alluvione. […] I Governi non hanno fatto nulla per prevenire le alluvioni. Le industrie petrolifere continuano a estrarre come se avessimo mille mondi a disposizione, mentre il nostro domani brucia. Se una persona si incolla alla strada è un folle, se lo facciamo in cento siamo dei criminali se lo facciamo tutti si chiamerebbe giustizia. Ognuno di noi ha un grande potere, che può essere usato per chiedere un Fondo di riparazione per le persone che hanno subito danni causati dalla crisi climatica”.