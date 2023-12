Controlli della Polizia a Frosinone: impiegato anche il reparto cinofili

La città di Frosinone è stata interessata, nel fine settimana appena trascorso, da servizi straordinari di controllo del territorio, mirati a garantire più elevati livelli di sicurezza effettiva e percepita dalla cittadinanza.

Per l’occasione il Questore, ha predisposto un dispositivo con l’impiego di un massiccio numero di operatori, impiegando personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e di una unità cinofila antidroga del Reparto Cinofili di Nettuno.

Durante le attività sono state pattugliate le zone ritenute più a rischio, sia perché interessate dal transito di un notevole numero di persone, sia perché teatro della cosiddetta Movida; sono state identificate oltre 300 persone ed è stata verificata la regolarità di circa 100 veicoli.

Diversi sono stati pure i controlli nelle zone considerate piazze di spaccio, interessando sia il centro cittadino che le maggiori arterie di comunicazione, scalo ferroviario e terminal bus Cotral compresi.

Nel corso dell’operazione di polizia, grazie all’impiego del cane antidroga del Reparto Cinofili di Nettuno, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 60 grammi di sostanza stupefacente, tra cui hashish, marijuana e cocaina, parte della quale è stata rinvenuta nel parcheggio di un noto locale notturno della città, spesso teatro in passato di disordini che hanno richiesto l’intervento delle forze di polizia e che in alcune occasioni ne hanno comportato la temporanea sospensione dell’attività con decreto del Questore.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

