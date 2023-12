Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino.

Foto di repertorio

