Sassi contro mezzi Atac, i carabinieri controllano campo nomadi

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con l’ausilio di altri reparti del Gruppo Carabinieri di Roma hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso il campo nomadi di via Candoni dove recentemente si erano verificati episodi di lanci di sassi ai danni di mezzi dell’Atac che rientravano al vicino deposito.

Le attività hanno portato all’identificazione di 219 persone, tutte di etnia rom, e alla verifica su 39 veicoli trovati nei pressi e all’interno del campo. Due persone tra quelle controllate sono risultate colpite da rintracci per varie notifiche mentre un cittadino romeno di 61 anni è stato arrestato per possesso di documenti falsi o contraffatti, avendo presentato ai Carabinieri un documento romeno, intestato ad un’altra persona ma con la sua fotografia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.