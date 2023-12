Rubava l'incasso delle attività commerciali di Cassino, arrestato

Lo scorso 30 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino a carico di un 47enne già noto alle forze dell’ordine, riconosciuto quale autore di diversi furti effettuati lo scorso mese di ottobre ai danni di alcune attività commerciali del luogo.

L’uomo, già detenuto agli arresti domiciliari per fatti analoghi, è stato immortalato dai sistemi di videosorveglianza, in più circostanze e sempre in orario notturno mentre, durante la chiusura delle attività commerciali, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si introduceva nei locali e apriva i registratori di cassa e si impossessava dell’incasso. Le immagini hanno consentito ai carabinieri l’immediata individuazione del soggetto che dovrà ora rispondere di furto aggravato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.