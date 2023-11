Cassino, rissa in pieno centro: arrestato un uomo

Nei giorni scorsi, personale della Volante del Commissariato di Cassino è intervenuto nel centralissimo Corso della Repubblica, per segnalazione di una lite in atto.

Lite nel centro cittadino: custodia cautelare in carcere per uno dei due uomini fermati. Ecco cosa è successo a Cassino

Nella circostanza sono stati fermati due uomini, di cui uno già noto alle Forze dell’Ordine per pregiudizi penali che pendono a suo carico.

Quest’ultimo, da accertamenti effettuati nell’immediatezza, è risultato essere destinatario di ordinanza emessa dal Tribunale di Cassino, con la quale è stata disposta la sostituzione della misura della custodia cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG con quella della custodia cautelare in carcere.

Per tale motivi il soggetto è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Cassino.

Relativamente alla lite, lo stesso è stato sottoposto alle cure dei sanitari per le lesioni riportate, che sarebbero state causate da un cacciavite utilizzato dall’altro corrissante.

Quest’ultimo pertanto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni e porto ingiustificato di arnesi atti ad offendere.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.