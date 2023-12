A1, chiusure notturne della stazione di Pontecorvo: i dettagli

Dalla sera del 5 dicembre: ecco tutti i dettagli.

A1, chiusa la stazione di Pontecorvo dalla sera del 5 dicembre: i dettagli e le info

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità.

Dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita per chi proviene da Roma: Ceprano;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli: Cassino.

Dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 dicembre, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ceprano.

Foto di repertorio