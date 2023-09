Continua, senza sosta, l’attività di contrasto al triste fenomeno delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

Pontecorvo, i controlli dei Carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate piante di cannabis: deferita una 67enne di Cassino

In tale quadro, infatti, e a distanza di pochi giorni da un altro sequestro operato nel territorio di Ausonia (FR), i militari della dipendente Aliquota Operativa, nei giorni scorsi, a seguito di una perquisizione hanno deferito una 67enne di Cassino, incensurata, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, dopo una serie di verifiche e appostamenti, hanno individuato un capannone, con annesso fondo agricolo di proprietà ed in uso alla donna, all’interno del quale hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana. Più precisamente, sono state trovate nr. 3 (tre) piante di marijuana dall’altezza di circa 2,50 metri, nr. 13 rami di marijuana essiccate e un contenitore con infiorescenza di marijuana per un totale di circa 37,50 grammi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato per le successive analisi di laboratorio.

Controlli del genere saranno ulteriormente intensificati, così come disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, particolarmente attento nel porre un argine al dilagante fenomeno.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.