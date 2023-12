Tragico incidente a Roma ieri sera: morto un 45enne

Tragico incidente ieri sera, 1° dicembre 2023, verso le ore 20:00, a Roma in zona Bufalotta: morto un uomo di 45 anni.

Stando a quanto riportato da AdnKronos, un uomo di 45 anni è morto in via di Tor San Giovanni dopo essere caduto con lo scooter sul quale viaggiava.

Dalle prime informazioni del caso, sembrerebbe che si sia trattato di un incidente autonomo: infatti, non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Indagini ancora in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Altro incidente mortale sulle strade capitoline: morto investito un 88enne

Si tratta della seconda vittima sulle strade capitoline nella giornata di ieri. In via Pieve di Cadore un 88enne è deceduto dopo essere stato investito, verso le 18:30. Accertamenti e ricostruzioni ancora in corso.

Potrebbero seguire aggiornamenti su entrambe le vicende.

