Alle ore 23:30 circa di ieri sera, 1° dicembre 2023, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un solaio del settimo piano in una palazzina di dieci, in Viale Eritrea.

Crolla il solaio del settimo piano di una palazzina: intervengono i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia di Roma Capitale

Sono stati posti sotto sequestro due appartamenti coinvolti dal dissesto statico; una persona è rimasta ferita ad un braccio e assistita dal personale sanitario.

Funzionario VVF di servizio, Polizia di Roma Capitale e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio